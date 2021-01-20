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Коридор больницы. Архивное фото

Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 619 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (391)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210120/33314819/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-619-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 153 506.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 619 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.

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© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
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Зафиксировано восемь случаев "импорта" инфекции.

Общее число зарегистрированных эпизодов заражения в стране достигло 154 118.

За минувшие 24 часа проведено 2817 тестов, в том числе первичных - 2567.

Коронавирус выявлен у 25 медработника: 8 врачей, 12 медсестер и пятерых сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 225 пациента (из них 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 590 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 144 356.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3299.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора.
© Photo : Пресс-служба Роспотребнадзора
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С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (391)

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