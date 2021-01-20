МИДЕИ: нет информации, пострадали ли граждане Молдовы при взрыве в Мадриде

В главное внешнеполитическом ведомстве республики сообщили, что посольство Молдовы в Испании находится на связи с местными властями.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщает, что на данный момент нет подтверждений, что среди пострадавших в результате взрыва в Мадриде. Об этом Sputnik заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Даниел Водэ.

9 dotaciones de @BomberosMad y 11 unidades de @SAMUR_PC se han desplazado a la calle Toledo tras la explosión en un edificio. pic.twitter.com/lkAnX3X55t — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

"На данном этапе у нас нет информации по поводу граждан Молдовы. Посольство республики в Испании находится на связи с местными властями", – отметил собеседник.

В МИДЕИ утончили, что граждане Молдовы или их родственники, которые владею информацией по поводу это происшествия, могут обратиться по телефону "горячей линии" посольства республики в Испании: +34 66 45 98 545.

Сильный взрыв прогремел в районе Пуэрта-де-Толедо в центре Мадрида, недалеко от дома престарелых. Местные СМИ сообщают, что в результате происшествия погибли по меньшей мере два человека. Есть пострадавшие. Причина взрыва неизвестна. По предварительной версии, которую передают испанские СМИ, речь идет о взрыве газа.

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