Вакцина "Спутник V" вскоре будет зарегистрирована в Молдове – Додон

Республика может рассчитывать на на несколько сотен тысяч доз, часть партии будет предоставлена бесплатно.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" в срочном порядке будет зарегистрирована в Молдове и в течении ближайшего времени поступит в республику. Об этом экс-президент и лидер социалистов Игорь Додон заявил в телеинтервью.

"Я уже говорил с теми, кто занимается регистрацией, вакцина в ближайшее время будет зарегистрирована. Мы сможем рассчитывать на несколько сотен тысяч доз", – сказал он.

Глава ПСРМ также добавил, что по крайней мере часть из общей партии российского препарата поступит в Молдову бесплатно.

"Нужно начинать вакцинацию с первой линии: доктора, учителя, пограничники, а затем люди старшего возраста", – отметил он.

На вопрос будет ли Додон прививаться он заявил, что сделает это в порядке очереди. Однако отметил, что на прошлой неделе у него обнаружились антитела. "Это означает, что я переболел ковидом, бессимптомно", – уточнил собеседник.

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