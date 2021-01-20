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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Вакцина "Спутник V" вскоре будет зарегистрирована в Молдове – Додон

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (393)
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Sputnik Молдова
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Республика может рассчитывать на на несколько сотен тысяч доз, часть партии будет предоставлена бесплатно.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" в срочном порядке будет зарегистрирована в Молдове и в течении ближайшего времени поступит в республику. Об этом экс-президент и лидер социалистов Игорь Додон заявил в телеинтервью.

"Я уже говорил с теми, кто занимается регистрацией, вакцина в ближайшее время будет зарегистрирована. Мы сможем рассчитывать на несколько сотен тысяч доз", – сказал он.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
Почему "Спутник V" станет для Молдовы хорошим выбором
Глава ПСРМ также добавил, что по крайней мере часть из общей партии российского препарата поступит в Молдову бесплатно.

"Нужно начинать вакцинацию с первой линии: доктора, учителя, пограничники, а затем люди старшего возраста", – отметил он.

На вопрос будет ли Додон прививаться он заявил, что сделает это в порядке очереди. Однако отметил, что на прошлой неделе у него обнаружились антитела. "Это означает, что я переболел ковидом, бессимптомно", – уточнил собеседник.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (393)

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