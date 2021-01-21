По цепочке генов: в Приднестровье собираются создать базу данных ДНК

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – Sputnik. В Приднестровье намерены создать базу данных ДНК. Она появится после вступления в силу закона о геномной регистрации, который приднестровские парламентарии поддержали в первом чтении. Во втором чтении они собираются доработать инициативу и установить точную дату ее внедрения.

"Геномные данные помогут криминалистам и следственным органам оперативно раскрывать совершенные преступления, эффективнее искать без вести пропавших, устанавливать личность человека", - пояснили в парламентской пресс-службе.

В Приднестровье на данный момент законом регулируется только использование дактилоскопических данных человека. Но, как говорят судебные эксперты, часто на месте преступления нет отпечатков пальцев, и преступники оставляют биологические следы. Такие следы судебные эксперты исследуют на клеточном уровне, чтобы установить, кому они принадлежат, и нужна база данных ДНК. Сейчас исследование ДНК используется следственными органами только в случаях, когда есть с чем сравнить следы с места преступления.

"Все следы неустановленных лиц, исследованные на клеточном уровне, у нас подлежат обязательному криминалистическому учету. Их много накопилось, и их надо сравнивать с чем-то. Для этого нужна база данных лиц, которые могли бы совершить такие преступления", - пояснила эксперт одного из отделов Департамента судебных экспертиз Людмила Андропова.

В законе о геномной регистрации определено, что она станет обязательной для граждан, которые осуждены и отбывают наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности. Кроме того, в базу данных ДНК обязательно будет вноситься биологический материал, который был взят на месте преступления или в ходе следственных действий и не был опознан, а также в отношении погибших, личности которых не установлены. Добровольно внести данные о своей ДНК сможет любой приднестровец, но эта процедура будет платной.

"Создание базы данных ДНК будет являться сдерживающим фактором и профилактикой по совершению преступлений, так как человек, выйдя из мест лишения свободы и зная, что его ДНК есть в базе, в следующий раз подумает – совершать или нет преступление", – подчеркнула судэксперт.

Как отметили в пресс-службе законодательного собрания, опыт зарубежных стран показывает, что даже при наполняемости базы биологического материала на 1% от численности населения раскрываемость преступлений становится выше. И приднестровские эксперты основываются на опыте работы российских коллег.

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