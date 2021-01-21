Эпидемиологи объяснили, почему снижается число новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Снижение числа новых выявленных случаев COVID-19, которое наблюдается в Молдове в январе, объясняется социальными причинами. Об этом заявил Национальный центр общественного здоровья.

В период новогодних праздников люди реже обращались за проведением тестов на SARS-CoV-2, сообщает ведомство. Кроме того, повлиял на статистику и период зимних каникул, в том числе у студентов. Это повлекло за собой сокращение количества учащихся, посещающих места массового скопления людей, особенно после перевода образовательных учреждений на режим онлайн-обучения 21-22 декабря.

Кроме того, эффективными оказались и меры, введенные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, отмечает центр.

Вместе с тем среди инфицированных коронавирусом в январе наблюдается рост доли тяжелых форм COVID-19 – с 8% до 12,7%, а протекание болезни в средней степени тяжести наблюдалось у 17,2% пациентов вместо прежних 12%.

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