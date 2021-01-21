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Центр COVID-19 в Кишиневе

Эпидемиологи объяснили, почему снижается число новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (396)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210121/33321013/epidemiologi-obyasnili-pochemu-snizhaetsya-chislo-novyh-sluchaev-covid-10.html

По мнению специалистов, видимое уменьшение новых выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом объясняется снижением числа людей, которые проходят тесты.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Снижение числа новых выявленных случаев COVID-19, которое наблюдается в Молдове в январе, объясняется социальными причинами. Об этом заявил Национальный центр общественного здоровья.

Работа в лаборатории. Архивное фото
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В период новогодних праздников люди реже обращались за проведением тестов на SARS-CoV-2, сообщает ведомство. Кроме того, повлиял на статистику и период зимних каникул, в том числе у студентов. Это повлекло за собой сокращение количества учащихся, посещающих места массового скопления людей, особенно после перевода образовательных учреждений на режим онлайн-обучения 21-22 декабря.

Кроме того, эффективными оказались и меры, введенные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, отмечает центр.

Вместе с тем среди инфицированных коронавирусом в январе наблюдается рост доли тяжелых форм COVID-19 – с 8% до 12,7%, а протекание болезни в средней степени тяжести наблюдалось у 17,2% пациентов вместо прежних 12%.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (396)

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Теги:
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