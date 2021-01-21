В Молдове – новый этап борьбы с незаконными интернет-казино

Усилия обретут иной размах благодаря поправкам, внесенным в закон "Об организации и проведении азартных игр".

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Агентство государственных услуг будет выявлять веб-страницы, через которые осуществляется доступ к азартным играм, не разрешенным установленным способом, и немедленно сообщать компетентным органам информацию о несанкционированных действиях.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

У агентства появились новые полномочия благодаря поправкам в закон "Об организации и проведении азартных игр".

Обновленный список веб-страниц/платформ/приложений, через которые осуществляется доступ к азартным играм, не авторизованным установленным способом, будет размещен на веб-сайте Агентства государственных услуг в разделе "Полезная информация".

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