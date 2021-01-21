Пассажир рейса на Лондон пытался вывезти из страны сотни пачек сигарет

Инцидент на таможне в воздушной гавани Молдовы — житель страны собирался продать сигареты в Великобритании, спрятав товар в чемоданах.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. На таможенном контроле в аэропорту Кишинева в багаже 27-летнего жителя Страшен, вылетающего в Лондон, обнаружили 260 пачек сигарет.

Тот признался, что собирался продать табак в Туманном Альбионе на черном рынке. Обстоятельства дела расследуют инспекторы Таможенной службы.

По данным экономических изданий, стоимость одной пачки сигарет в Великобритании в среднем превышает 10 евро.

В декабре во Франции муниципальная полиция, таможня и региональное управление окружающей среды Ниццы уничтожили в общей сложности более тонны продовольственных посылок из Молдовы и Румынии.

Как сообщает французская пресса, в сумках и коробках находилась не только еда. Три грузовика перевозили около 500 нелегальных посылок. Внутри были 234 пачки контрабандных сигарет, почти 250 литров алкоголя, бытовая техника и 1,2 тонны продуктов.

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