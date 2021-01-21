13:26 21 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.42
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Аэропорт

Пассажир рейса на Лондон пытался вывезти из страны сотни пачек сигарет

© Sputnik / Igor Russak
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210121/33325979/passazhir-rejsa-na-london-pytalsya-vyvezti-iz-strany-sotni-pachek-sigaret.html

Инцидент на таможне в воздушной гавани Молдовы — житель страны собирался продать сигареты в Великобритании, спрятав товар в чемоданах.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. На таможенном контроле в аэропорту Кишинева в багаже 27-летнего жителя Страшен, вылетающего в Лондон, обнаружили 260 пачек сигарет.

Тот признался, что собирался продать табак в Туманном Альбионе на черном рынке. Обстоятельства дела расследуют инспекторы Таможенной службы.

В Одесской области пограничники разоблачили трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта/
© Photo : ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
Видео - Спиртопровод между Молдовой и Украиной: что нашли пограничники в Одесской области

По данным экономических изданий, стоимость одной пачки сигарет в Великобритании в среднем превышает 10 евро.

В декабре во Франции муниципальная полиция, таможня и региональное управление окружающей среды Ниццы уничтожили в общей сложности более тонны продовольственных посылок из Молдовы и Румынии.

Как сообщает французская пресса, в сумках и коробках находилась не только еда. Три грузовика перевозили около 500 нелегальных посылок. Внутри были 234 пачки контрабандных сигарет, почти 250 литров алкоголя, бытовая техника и 1,2 тонны продуктов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео, фото: Контрабанда на миллион - задержаны участники преступной группы
Прокуратура предъявила обвинения Андрею Негуце по делу о контрабанде
Теги:
контрабанда


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Джо Байден выступает с речью во время своей инаугурации.
Инаугурация Джо Байдена – фото
Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным. Зачем?
Клинтон обвинила Трампа в связях с Путиным. Зачем?
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться