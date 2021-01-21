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Министерство юстиции

Минюст: у граждан должно быть право выбирать производителя вакцины от COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (396)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210121/33325993/Minyust-u-grazhdan-dolzhno-byt-pravo-vybirat-proizvoditelya-vaktsiny-ot-covid-19.html

И. о. главы Минюста прокомментировал ситуацию с вакциной от коронавируса, отметив, что государство обязано обеспечить население препаратами не по политическим аспектам, а исходя из доказанных безвредности и эффективности.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Гражданин, который решил сделать прививку от коронавируса, должен иметь возможность выбирать производителя вакцины. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский.

"По поводу вакцины от COVID-19 позиция Министерства юстиции такова: государство обязано обеспечить население вакциной не по политическим критериям, а по критериям доказанных безвредности и эффективности. Введение вакцины – это право. Гражданин, который решил вакцинироваться, должен иметь возможность выбирать производителя", – написал Нагачевский на своей странице в Facebook.

Пятый президент Молдовы Игорь Додон заявил, что российская вакцина "Спутник V" в срочном порядке будет зарегистрирована в республике и в ближайшее время поступит в страну. По его словам, по крайней мере, часть из общей партии российского препарата поступит в Молдову бесплатно.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что, скорее всего, в республику поставят вакцины от коронавируса Moderna и Pfizer. В частности, румынский лидер Клаус Йоханнис заявлял, что страна готова предоставить республике до 200 тысяч доз вакцины против коронавируса.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (396)

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