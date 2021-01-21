Минюст: у граждан должно быть право выбирать производителя вакцины от COVID-19

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Гражданин, который решил сделать прививку от коронавируса, должен иметь возможность выбирать производителя вакцины. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский.
"По поводу вакцины от COVID-19 позиция Министерства юстиции такова: государство обязано обеспечить население вакциной не по политическим критериям, а по критериям доказанных безвредности и эффективности. Введение вакцины – это право. Гражданин, который решил вакцинироваться, должен иметь возможность выбирать производителя", – написал Нагачевский на своей странице в Facebook.
Пятый президент Молдовы Игорь Додон заявил, что российская вакцина "Спутник V" в срочном порядке будет зарегистрирована в республике и в ближайшее время поступит в страну. По его словам, по крайней мере, часть из общей партии российского препарата поступит в Молдову бесплатно.
Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что, скорее всего, в республику поставят вакцины от коронавируса Moderna и Pfizer. В частности, румынский лидер Клаус Йоханнис заявлял, что страна готова предоставить республике до 200 тысяч доз вакцины против коронавируса.
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