Решение Оперштаба Приднестровья: карантинные посты будут свернуты

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – Sputnik. В Приднестровье свернут карантинные посты, которые были установлены в 2020 году в связи с пандемией. Такое решение было принято Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вируса. Заседание штаба прошло под руководством лидера региона Вадима Красносельского.
"Карантинные посты были развернуты вдоль приднестровской границы для ограничения импорта коронавирусной инфекции", - напомнили в пресс-службе.
"Изначально обозначалось, что карантинные посты будут функционировать до тех пор, пока уровень заболеваемости в Приднестровье и соседних государствах не выравняется. На сегодняшний день показатели идентичны. Решено временные посты убрать", - пояснили в пресс-службе.
Как отметили на заседании Оперативного штаба, дальнейшие действия по карантинным постам будут зависеть от развития коронавирусной ситуации в регионе. Пока стационарные карантинные посты сменят передвижные патрули.
"Снятие постов с плана единой дислокации территориальных гарнизонов не скажется на ослаблении контроля границы. На данных участках будет предусмотрено патрулирование наружных нарядов территориальных Отделений внутренних дел", - пояснили в штабе.
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