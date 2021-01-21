Решение Оперштаба Приднестровья: карантинные посты будут свернуты

На заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса принято решение убрать все временные посты, которые были выставлены в связи с пандемией.

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – Sputnik. В Приднестровье свернут карантинные посты, которые были установлены в 2020 году в связи с пандемией. Такое решение было принято Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вируса. Заседание штаба прошло под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

"Карантинные посты были развернуты вдоль приднестровской границы для ограничения импорта коронавирусной инфекции", - напомнили в пресс-службе.

Изначально постов было около трех десятков, затем количество сократили до 16, позже – до 11 локаций. Службу на них последнее время несли сотрудники МВД Приднестровья.

"Изначально обозначалось, что карантинные посты будут функционировать до тех пор, пока уровень заболеваемости в Приднестровье и соседних государствах не выравняется. На сегодняшний день показатели идентичны. Решено временные посты убрать", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили на заседании Оперативного штаба, дальнейшие действия по карантинным постам будут зависеть от развития коронавирусной ситуации в регионе. Пока стационарные карантинные посты сменят передвижные патрули.

"Снятие постов с плана единой дислокации территориальных гарнизонов не скажется на ослаблении контроля границы. На данных участках будет предусмотрено патрулирование наружных нарядов территориальных Отделений внутренних дел", - пояснили в штабе.

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