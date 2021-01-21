В Приднестровье рассказали о запасах COVID-препаратов: какие есть и сколько

На заседании Оперштаба обсудили обеспеченность системы здравоохранения региона медикаментами, средствами защиты и иной продукцией медицинской направленности, необходимой для эффективной борьбы с коронавирусом.

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – Sputnik. Об обеспеченности медикаментами, необходимыми в борьбе с COVID-19, говорили на заседании Оперштаба Приднестровья, которое проходит под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского. В регионе ожидаются новые поставки ивермектина, гидроксихлорохина, арбидола, меропенема, левофлоксацина, азитромицина, ремдесивира, дексаметазона.

"В пятницу, 15 января, в Приднестровье 19 100 шприц-ручек эноксапарина", – сообщила глава приднестровского Минздрава Кристина Албул.

По ее словам, на резервном складе ведомства находятся 16 000 антиген-тестов, 3100 комплектов защитных комбинезонов и бахил, 300 000 одноразовых масок, 230 000 перчаток, 70 000 респираторов. Еще 27 000 респираторов доставлены в госпитали.

"Что касается антикоронавирусных препаратов, среди лечебных учреждений распределены 729 упаковок гидроксихлорохина, 300 – ивермектина, 16 700 флаконов левофлоксацина и 35 000 гепарина", – пояснила Албул.

Как сообщила пресс-служба приднестровского лидера, Красносельский напомнил о своем требовании заблаговременно пополнять запасы медикаментов и средства индивидуальной защиты.

"Многие препараты, используемые приднестровским Минздравом, – китайского происхождения. Учитывая, что страна-производитель в феврале будет отмечать новогодние праздники, необходимо заранее продумать, заказать и оплатить все необходимое", - отметили он.

С начала пандемии количество выявленных фактов инфицирования COVID-19 среди приднестровцев возросло до 28 091. Зафиксировано 570 летальных случаев (2% от числа заразившихся). Выздоровели 19 884 человека (71%).

На данный момент в карантинных госпиталях проходят лечение 1032 пациента, 43 из которых – в тяжелом состоянии, семеро – на аппаратах ИВЛ. Профильные стационары загружены на 41%. Еще 1044 пациента проходят лечение на дому. На контролируемой самоизоляции – 3470 человек.

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