Глава Международного олимпийского комитета поздравил НОК Молдовы с юбилеем

Национальному олимпийскому комитету Молдовы в конце января исполнится 30 лет. Глава МОК Томас Бах отметил, что молдавские спортсмены стали чемпионами в сердцах своих соотечественников, принеся гордость и мгновения радости республике.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах направил поздравление по случаю 30-летия с момента основания Национального олимпийского комитета Молдовы.

"Несмотря на то что Молдова – маленькая страна с географической точки зрения, она неоднократно демонстрировала особую страсть к спорту. Молдавские спортсмены – самые красноречивые примеры в этом смысле, став чемпионами в сердцах своих соотечественников, принеся гордость и мгновения радости стране, вдохновив таким образом последующие поколения верить в свои мечты и в будущее", – написал Бах.

По его словам, в течение 30 лет Национальный олимпийский комитет Молдовы представляет авангард продвижения роли спорта в обществе.

Как считает Бах, под руководством олимпийского чемпиона и председателя Николая Журавского НОК продвигает олимпийский дух в Молдове, донося спорт и его ценности до всех жителей республики благодаря инновационным образовательным программам Olympic Fest и "Олимпийские уроки".

"Празднование этой даты во время пандемии коронавируса еще раз доказывает, что мы нуждаемся в олимпийских ценностях больше, чем когда-либо. Мы все поняли один важный урок в результате этого кризиса - что нуждаемся в большей солидарности", – подчеркнул глава МОК.

Выборы главы Национального олимпийского комитета Молдовы перенесены>>>

Как отметил Бах, солидарность находится в самом сердце Олимпийских игр, объединяя весь мир.

"Мы отпразднуем вскоре и продемонстрируем эту солидарность в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые были перенесены. Когда все 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская команда Международного олимпийского комитета объединятся в Токио в июле, они передадут сильное послание солидарности, стойкости и единства человечества во всем своем многообразии", – отметил Бах.

Глава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский отметил, что с момента основания – 29 января 1991 года – организация сыграла важную роль в развитии спорта в республике.

"Благодаря своим достижениям молдавские спортсмены вписали замечательные главы в историю Молдовы", – отметил Журавский.

По его словам, молдавские спортсмены и тренеры вдохновляют нацию своим примером.

"Эта дата – также повод отдать дань уважения всем тем, кто внес вклад в строительство олимпийского наследия в Молдове: основатели нашей организации, спортивные чиновники, врачи, журналисты, которые своей работой продемонстрировали преданность и страсть к спорту", – сказал Журавский.

Он обратил внимание, что деятельность НОК выходит за рамки спорта. "Олимпийская семья в Молдове проводит различную деятельность в области образования, культуры и социального сектора", – отметил Журавский.

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