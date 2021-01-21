Глава Международного олимпийского комитета поздравил НОК Молдовы с юбилеем

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах направил поздравление по случаю 30-летия с момента основания Национального олимпийского комитета Молдовы.
"Несмотря на то что Молдова – маленькая страна с географической точки зрения, она неоднократно демонстрировала особую страсть к спорту. Молдавские спортсмены – самые красноречивые примеры в этом смысле, став чемпионами в сердцах своих соотечественников, принеся гордость и мгновения радости стране, вдохновив таким образом последующие поколения верить в свои мечты и в будущее", – написал Бах.
По его словам, в течение 30 лет Национальный олимпийский комитет Молдовы представляет авангард продвижения роли спорта в обществе.
"Празднование этой даты во время пандемии коронавируса еще раз доказывает, что мы нуждаемся в олимпийских ценностях больше, чем когда-либо. Мы все поняли один важный урок в результате этого кризиса - что нуждаемся в большей солидарности", – подчеркнул глава МОК.
Выборы главы Национального олимпийского комитета Молдовы перенесены>>>
Как отметил Бах, солидарность находится в самом сердце Олимпийских игр, объединяя весь мир.
"Мы отпразднуем вскоре и продемонстрируем эту солидарность в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые были перенесены. Когда все 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская команда Международного олимпийского комитета объединятся в Токио в июле, они передадут сильное послание солидарности, стойкости и единства человечества во всем своем многообразии", – отметил Бах.
Глава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский отметил, что с момента основания – 29 января 1991 года – организация сыграла важную роль в развитии спорта в республике.
"Благодаря своим достижениям молдавские спортсмены вписали замечательные главы в историю Молдовы", – отметил Журавский.
По его словам, молдавские спортсмены и тренеры вдохновляют нацию своим примером.
"Эта дата – также повод отдать дань уважения всем тем, кто внес вклад в строительство олимпийского наследия в Молдове: основатели нашей организации, спортивные чиновники, врачи, журналисты, которые своей работой продемонстрировали преданность и страсть к спорту", – сказал Журавский.
Он обратил внимание, что деятельность НОК выходит за рамки спорта. "Олимпийская семья в Молдове проводит различную деятельность в области образования, культуры и социального сектора", – отметил Журавский.
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