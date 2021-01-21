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Минздрав

Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 670 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (401)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210121/33332418/ryba_minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-670-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 154 788.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 670 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Встерча Майи Санду с Аурелиу Чокоем.
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Санду обсудила с Чокоем поступление в Молдову вакцины от COVID-19

Зафиксировано пять эпизодов "импорта" инфекции: три - из Великобритании, еще по одному - из Румынии и Германии. 

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 154 788.

За минувшие 24 часа проведено 2632 теста, в том числе первичных - 2418.

Коронавирус выявлен у 33 медработников: 11 врачей, 11 медсестер и 11 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 228 пациентов (из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровело 812 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 145 168.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3315.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (401)

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