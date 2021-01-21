И. о. главы Минюста назвал опасным решение КС о статусе русского языка

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский считает опасным решение Конституционного суда, который признал неконституционным закон о функционировании языков, возвращавший русскому статус языка межнационального общения.

"Опасное решение... Ждем мотивировочную часть", – написал и. о. министра на своей странице в Facebook.

В чем суть?

Конституционный суд Молдовы в четверг рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал закон неконституционным.

"Принимаются обращения депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку. Признается неконституционным закон о функционировании языков на территории Республики Молдова", - заявила председатель суда Домника Маноле.

С момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республики Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года Конституционный суд признал один из старейших действующих в Молдове законов "устаревшим".

Предложенный социалистами и принятый в окончательном чтении в парламенте 16 декабря прошлого года закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. По закону государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский языком межнационального общения.

Как и прежний документ, новый закон дает гражданам право получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

После принятия закона его сразу же обжаловали в КС депутаты DA и PUN. Конституционный суд, однако, отклонил требования депутатов о приостановлении действия закона о функционировании языков на территории Молдовы – это произошло дважды: в ответ на запрос Цыку, а также на запрос Плынгэу и Чобану. Тогда инстанция установила, что причин для приостановки действия закона на время рассмотрения его конституционности нет.

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