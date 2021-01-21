Чебан: Кишинев выполнит обязательства перед коммуной Цынцарены

Кишиневский градоначальник рассказал о ближайших планах сотрудничества с коммуной Цынцарены, а также заверил, что столичная примэрия выполнит все взятые на себя обязательства.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Примэрия Кишинева продолжит выполнение своих обязательств перед коммуной Цынцарены Новоаненского района, где находится полигон, на который столица свозит бытовой мусор.

Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что в 2020 году муниципалитет инвестировал около 60 миллионов леев в полигон в Цынцаренах, станцию по очистке фильтрата, развитие инфраструктуры населенного пункта и другое.

"Люди не верили, что за год можно сделать то, что нужно было делать на протяжении многих лет. Рад, что Муниципальный совет Кишинева проголосовал за новое дополнительное соглашение к Договору с гражданским обществом, действующее до 31 декабря 2021 года, на эксплуатацию муниципальной свалки возле соответствующего населенного пункта", – уточнил Чебан.

По его словам, контракт был подписан в последний день 2020 года. Согласно договору между сторонами примэрия Кишинева обязуется в течение 2021 года перечислить на счет примэрии коммуны Цынцарены 10 миллионов леев, выполнить работы по укреплению плотины полигона, обеспечить обслуживание станции по очистке фильтрата, укрепить плотину путем высадки деревьев, модернизировать полигон и построить на нем дополнительные здания, обеспечить его защиту и начать проектирование системы водоотведения на станции по очистке фильтрата.

Помимо этого, примэрия Кишинева будет дважды в месяц вывозить мусор из села Цынцарены, продолжит ремонт улиц населенного пункта, перенесет газопровод высокого давления в селе Ноу, завершит строительство насосной станции, а также обустроит фитнес-площадки и комплекс workout.

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