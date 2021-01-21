В ПСРМ готовы повторно инициировать принятие закона о функционировании языков

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) осудила решение Конституционного суда, который признал неконституционным закон о функционировании языков, возвращавший русскому статус языка межнационального общения.

"Считаем это решение политически мотивированным, не соответствующим духу верховенства права, которого должны придерживаться представители судебной власти, а тем более судьи Конституционного суда страны", – отмечено в заявлении политформирования.

В партии обратили внимание, что "уже не в первый раз Конституционный суд республики принимает политически ангажированные решения, отменяя законы и постановления демократически избранных органов власти". Подобными решениями, как полагают в ПСРМ, Конституционный суд подрывает одну из важнейших основ демократического государства – принцип разделения властей.

"Принимая решение по поводу зкона о функционировании языков, судьи КС создали вопиющую ситуацию, способствующую нарушению прав граждан Молдовы, созданию неравенства и делению людей по языковому и национальному признаку. Своим решением КС возвращает нашу страну в атмосферу межэтнической ненависти конца 80-х – начала 90-х годов", – отметили социалисты.

В ПСРМ считают, что "решение КС самым отрицательным образом скажется на процессе приднестровского урегулирования, углубит недоверие между двумя берегами Днестра".

"ПСРМ намерена повторно инициировать принятие закона о функционировании языков на территории Молдовы в парламенте страны. Вместе с тем все более очевидной становится необходимость конституционной реформы. Сфера полномочий КС должна быть ограничена толкованием Конституции республики и носить рекомендательный характер", – уточнили в политформировании.

Там также подчеркнули, что будут добиваться законодательного регулирования межэтнических отношений на территории Молдовы и защиты прав всех граждан страны вне зависимости от этнической принадлежности в соответствии со всеми международными нормами.

"Права граждан нашей многонациональной страны не должны ущемляться в угоду узким политическим интересам партий и групп, выступающих против нашей страны и ее народа", – заключили в ПСРМ.

В чем суть?

Конституционный суд Молдовы в четверг рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал закон неконституционным.

С момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республики Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года Конституционный суд признал один из старейших действующих в Молдове законов "устаревшим".

Предложенный социалистами и принятый в окончательном чтении в парламенте 16 декабря прошлого года закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. По закону государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский языком межнационального общения.

Как и прежний документ, новый закон дает гражданам право получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

После принятия закона его сразу же обжаловали в КС депутаты DA и PUN. Конституционный суд, однако, отклонил требования депутатов о приостановлении действия закона о функционировании языков на территории Молдовы – это произошло дважды: в ответ на запрос Цыку, а также на запрос Плынгэу и Чобану. Тогда инстанция установила, что причин для приостановки действия закона на время рассмотрения его конституционности нет.

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