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Открыта регистрация на поступление в вузы России для молдавских абитуриентов

© CC0 / Pixabay / SplitShire
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210121/33334332/otkryta-registratsiya-na-postuplenie-v-vuzy-rossii-dlya-moldavskikh-abiturientov.html

В 2021 году процедура упрощена, Прием заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Стартовала отборочная кампания по приему граждан Республики Молдова в статусе студентов-бюджетников в российских вузах в 2021/2022 учебном году по квоте правительства России. Регистрация открыта до 20 февраля 2021 года включительно.

"Прием заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему https://education-in-russia.com (инструкция по регистрации: https://yadi.sk/i/T1OvJvoQb11zdQ)", – отметили в представительстве Россотрудничества в Молдове.

Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться, заполнить заявление-анкету и загрузить в личный кабинет необходимые документы.

Старшеклассник на дистанционном обучении.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Подача документов на обучение в России для иностранных абитуриентов упрощена
Отбор пройдет в два этапа. Первый проводит представительство Россотрудничества в Республике Молдова в форме тестирования для кандидатов на бакалавриат и специалитет и в форме конкурса портфолио - для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. По результатам испытаний формируется список кандидатов в соответствии с выделенной квотой.

Отборочные тесты для кандидатов на бакалавриат и специалитет состоятся в онлайн-формате в период с 3 по 15 марта. Информация о графике их проведения будет размещена дополнительно на сайте представительства.

Второй этап отбора проводится уже российскими вузами.

Ознакомиться с возможностями образовательных организаций Российской Федерации по приему иностранных граждан в рамках квоты можно на портале https://education-in-russia.com.

Порядок отбора в Республике Молдова, перечень документов, а также другую важную информацию можно увидеть на этой страничке Россотрудничества.

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Теги:
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