Майя Санду не привезла из Брюсселя ответа, как спасти Днестр

В октябре прошлого года президент Украины проинспектировал строительство четвертого гидроагрегата на Днестровской ГАЭС. Объект важный — "электростанция является неотъемлемой составной частью энергетической стратегии государства до 2030 года", подчеркнула после поездки пресс-служба Зеленского.

Визит президента стал свидетельством повышенного внимания к стройке. От ГАЭС, говорят украинские энергетики, зависит надежная работа атомных электростанций, стабильность энергосистемы по частоте.

Всего через три месяца, в январе 2021 года, Зеленский окажется за столом переговоров с президентом Молдовы Майей Санду, которая прибудет в Киев со своим первым визитом. И тема электростанций на Днестре зазвучит вновь — на этот раз с неприятным для главы украинского государства оттенком.

"Учитывая, что воды Днестра обеспечивают жизнь свыше семи миллионов человек, Молдове и Украине важно продолжать двусторонний диалог для обеспечения защиты и благоразумного использования реки Днестр", – сказала президент Молдовы на брифинге после встречи глав государств тет-а-тет.

Президент Украины на брифинге об этом не обмолвился ни словом. Уход от темы выглядел почти демонстративным на фоне озабоченности, которую высказала Санду.

Проблема без решения

Дипломатическая формулировка скрывает острую проблему, которую Молдова и Украина не могут решить уже давно, — с тех пор, как планы возведения комплекса на Днестре перешли из разряда проектов в фазу реального осуществления.

Днестровский гидроэнергетический комплекс Украина строит уже несколько лет ударными темпами. И столько же времени экологи бьют в набат, причем не только молдавские, но и украинские, — Днестр катастрофически мелеет. Молдова рискует лишиться стратегического источника воды для питья и полива полей. Множество населенных пунктов получают воду из Днестра, который грозят перекрыть гигантские плотины.

Кроме того, Украина претендует на пару десятков гектаров территории молдавского берега — для обустройства гидротехнических сооружений. После визита Майи Санду в Киев в Кишиневе с новой силой всколыхнулась тревога, не обещала ли новый молдавский президент уступить Зеленскому эту землю в рамках "разблокирования отношений" и "совместного стремления двух дружественных государств к европейской интеграции".

Никаких документов по Днестру в Брюсселе не подписано

Отправившись со своим вторым заграничным визитом в Брюссель, Майя Санду пообещала, что обратится к европейским структурам с просьбой провести всестороннюю, прежде всего экологическую, экспертизу последствий строительства гидроэнергетического комплекса.

Однако на пресс-конференции после визита об этом никакой информации озвучено не было. Вряд ли президент Молдовы совсем ничего не сказала в Брюсселе. Возможно, и упомянула о проблеме на одной из десятков своих встреч с европейскими чиновниками — где-нибудь между подтверждением преданности курсу на евроинтеграцию и просьбой о выделении денег на реформу полиции. Но никаких конкретных решений, похоже, по этому поводу принято не было.

Особенных ожиданий на "брюссельский прорыв", впрочем, никто и не питал. Скудных полномочий президента Молдовы не хватит, чтобы подписывать хоть какие-нибудь решения о тех или иных аспектах проблемы, в том числе и о передаче земли.

Кроме того, правительство Молдовы — в отставке. Это означает, что над подготовкой этой темы для официального визита просто некому работать. Главы и МИДЕИ, и Минсельхоза, и Минэкономики — в статусе исполняющих обязанности. А руководители профильных служб и учреждений ждут, чем закончится правительственный кризис, гадая, останутся они в своих должностях или нет.

И снова получается, что на выходе — только разговоры. А Днестр мелеет.

Киев не хочет

Официальный Киев не рвется обсуждать проблему гидроэлектростанций на Днестре — это и понятно. Гигантские ресурсы уже израсходованы на строительство, инвестированы огромные деньги — за которыми стоят обширные интересы.

И тут вдруг Молдова заявляет, что вся эта гигантская стройка — включенная в стратегические, на минуту, программы — оставит ее без воды. И что надо все это немедленно прекратить и сесть за стол переговоров, чтобы понять, как вместе выбраться из непростой ситуации.

Эта неприятная и досадная помеха со стороны небольшого и небогатого соседа не могла не вызвать скепсис на украинской стороне.

О многом говорит тот факт, что депутаты Рады пять лет отказывались ратифицировать Договор о сотрудничестве в сфере охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Этот документ был подписан правительствами Молдовы и Украины в 2012 году в Риме.

Однако парламент Украины ратифицировал документ только в 2017 году — напомнил по этому поводу в эфире радиостудии Sputnik Молдова эколог Анатолий Прохницкий.

Кишинев не может

Надо заметить, что и официальные лица в Кишиневе, который непрерывно пребывает в политическом кризисе, не демонстрируют ни настойчивости, ни упорства в защите Днестра. А ведь это вопрос национальных интересов, заметил в эфире студии Sputnik Молдова директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий (полную версию радиопрограммы на молдавском языке можно послушать на нашей странице в Facebook.)

Эксперт напомнил, что межправительственная молдавско-украинская рабочая группа, созданная для обсуждения этой проблемы, не собиралась уже два года. То есть даже переговорщики по этой проблеме у Молдовы отсутствуют — за два года поменялись и люди, и политическая обстановка.

Это совсем как с ракетой "Сатурн-5", что в 70-х доставляла американцев на Луну. Когда в десятых годах уже XXI века лунная программа была возобновлена, выяснилось, что как строить "Сатурн-5", никто не помнит. Людей тех уже нет, а документация рассеяна по архивам и частично утрачена. Проще начать все сначала. Похоже, так получается и с переговорами Молдовы и Украины по экопроблеме на Днестре.

Формально существуют две платформы для дискуссий. Во-первых, та самая межправительственная рабочая группа. Во-вторых, Комиссия по устойчивому использованию и охране реки Днестр, созданная правительством Молдовы и кабмином Украины в рамках Римского договора 2012 года.

Но это — формально. Фактически рабочая группа не созывалась с декабря 2018 года. А последнее заседание Днестровской комиссии состоялось в Киеве в апреле 2019-го, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова замдиректора агентства Apele Moldovei Раду Казаку.

То есть никакого общения с тех пор между переговорщиками двух стран не происходило. И надо понимать, Киев это полностью устраивает. Пересыхающий Днестр там не считают своей проблемой — на фоне открывающихся перед энергетикой перспектив.

Слишком много "если"

Более того, как сообщили экологи во время радиопрограммы на Sputnik Молдова, не только переговоров никаких не ведется. Не существует даже комплексной экспертной оценки — какие последствия повлечет за собой строительство новых гидротехнических сооружений на Днестре.

По уже существующим ГЭС такие экспертизы проводились, начиная с советских еще времен, когда к этому делу относились серьезно. А по новому комплексу — нет. И выходит, что "если" в деле о пересыхающем Днестре больше, чем "когда".

Если будет проведена комплексная экспертиза сооружений, если возобновится работа переговорщиков на уже созданных платформах, если будет политическая воля у властей Молдовы, если добрососедски поведут себя власти Украины, если согласятся пойти на уступки инвесторы.

Между тем строительство Днестровского гидроузла на Украине планируют полностью окончить к 2028 году — через восемь лет. Учитывая, какими черепашьими темпами движутся переговоры, дискуссии рискуют не завершиться и после сдачи сооружений в эксплуатацию.

Просто представим, что какой-нибудь абстрактный муниципалитет в Молдове должен принять решение о запрете на эксплуатацию только что выстроенного гипермаркета — потому что он возведен с нарушением экологических норм. Поистине героические люди нужны для такого свершения, которое непременно войдет в анналы и будет высечено золотыми буквами на мраморных плитах.

А тут не о жалком гипермаркете речь — о гигантском, стратегически важном для Украины гидроузле. Большое здесь потребуется мужество.

Что может и что должна сделать президент Молдовы

Именно такое мужество придется проявить Майе Санду в проблеме с украинским гидроузлом — если она реально обеспокоена, а не просто устроила пиар-кампанию перед официальным визитом в Европу.

Здесь не нужны возражения, что у президента Молдовы нет полномочий. У поста главы государства есть ресурс, которого нет ни у правительства, ни у парламента, — устойчивость. Правительства мелькают, как в калейдоскопе, в парламенте творится хаос, но президент-то остается один и тот же. В одном и том же кресле, куда она каждое утро приходит на работу.

Этот ресурс Майя Санду и должна использовать, не стесняясь проявлять политическую креативность. Вызывать к себе чиновников, с трибуны требовать привлечь к ответу, издавать коммюнике, буллы и дацзыбао, поднимать тему во время зарубежных визитов, возмущаться в интервью иностранным журналистам, организовывать форумы и экологические шествия, создавать общественные платформы, выступать в ООН и на площади в столице (если потребуется) — для этого президенту не нужно никаких особенных полномочий.

Посмотрим, сколько раз в этом году Майя Санду произнесет слово "Днестр" в сочетании со словами "электростанция" и "Украина". И тогда все сразу станет ясно.

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