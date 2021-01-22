В Кишиневе откроют движение по ранее закрытой улице

В целях разгрузки магистралей кишиневские власти решили вновь сделать доступными для всех водителей некоторые участки дорог.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Улица Сфатул Цэрий будет открыта для всех участников дорожного движения. Запрос по этому поводу поступил от Службы госохраны и Национального инспектората общественной безопасности.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook кишиневский градоначальник Ион Чебан.

По его словам, специалисты проанализировали ситуацию с транспортом в Кишиневе и предложили открыть и другие отрезки улиц в центре города, на которые до сих пор был частично ограничен доступ или же движение и вовсе запрещено.

"Речь идет об улице М. Чеботарь, участок между 31 августа - Штефан чел Маре ши Сфынт", - отметил Чебан.

По его словам, уже с 22 января на улице Сфатул Цэрий будут демонтированы запрещающие дорожные знаки, заработает светофор, то же самое затем сделают и на М. Чеботарь. Эти улицы будут с односторонним движением.

Чебан рассказал, что рассматривается также возможность изменения движения по С. Лазо в одном направлении к ул. М. Когэлничану.

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