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Улица Сфатул Цэрий.

В Кишиневе откроют движение по ранее закрытой улице

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Тема:
События Кишинева (173)
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Sputnik Молдова
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В целях разгрузки магистралей кишиневские власти решили вновь сделать доступными для всех водителей некоторые участки дорог.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Улица Сфатул Цэрий будет открыта для всех участников дорожного движения. Запрос по этому поводу поступил от Службы госохраны и Национального инспектората общественной безопасности.

Дорожный знак
© Sputnik / Mihai Caraus
Одну из улиц в центре Кишинева перекроют на два месяца

Об этом сообщил на своей странице в Facebook кишиневский градоначальник Ион Чебан. 

По его словам, специалисты проанализировали ситуацию с транспортом в Кишиневе и предложили открыть и другие отрезки улиц в центре города, на которые до сих пор был частично ограничен доступ или же движение и вовсе запрещено.

"Речь идет об улице М. Чеботарь, участок между 31 августа - Штефан чел Маре ши Сфынт", - отметил Чебан. 

По его словам, уже с 22 января на улице Сфатул Цэрий будут демонтированы запрещающие дорожные знаки, заработает светофор, то же самое затем сделают и на М. Чеботарь. Эти улицы будут с односторонним движением. 

Чебан рассказал, что рассматривается также возможность изменения движения по С. Лазо в одном направлении к ул. М. Когэлничану.

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Тема:
События Кишинева (173)

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