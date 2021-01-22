Поступление молдавских абитуриентов в вузы России: все, что нужно знать

Желающим обучаться в РФ нужно подать заявки на специализированном сервисе. Каждый абитуриент имеет право отправить документы на поступление в шесть вузов.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik О старте отборочной кампании по приему граждан Молдовы в вузы России на бюджетные места по квотам Россотрудничества на 2021/2022 учебный год объявил руководитель представительства организации в Молдове Андрей Муравьев.

По его словам, в этом году предоставлено не меньше квот, чем в прошлом, - порядка 500.

Как рассказал Муравьев, подать свою заявку абитуриенты могут на специализированном онлайн-сервисе.

"Свою заявку можно подать путем регистрации на данном сервисе и загрузки в личный кабинет всех необходимых документов. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Россотрудничества", - объяснил Муравьев.

Он отметил, что молдавские выпускники могут выбрать широкий спектр специальностей на различных уровнях образования.

"Хочу обратиться ко всем молодым людям Молдовы, призываю следить за новостями на нашем сайте. Узнавать о различных программах и возможностях поступить на учебу в Россию. Наше образование очень востребовано, в прошлом году были заполнены все квоты", - уточнил Муравьев.

Как он пояснил, желающие поступить в российские вузы могут выбрать шесть университетов, в которых они хотели бы обучаться. Будут ли вступительные экзамены, зависит от выбранного вуза и специальности, но обычно все проходит в форме тестирования.

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