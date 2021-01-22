Украина обновила список стран "красной зоны": входит ли в него Молдова

Официальный Киев обновил перечень государств с высоким эпидемиологическим риском: что это значит, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Украина оставила Молдову в списке стран "зеленой зоны". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства здравоохранения соседней страны.

© Photo : МIнIстерство охорони здоров’я УкраIни Украина обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском – Молдова по-прежнему в него не входит

Правила въезда на Украину

В посольстве Молдовы на Украине сообщили, что, согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 года, начиная с 28 сентября иностранные граждане могут въехать на территорию страны, в том числе с целью транзита, представив в обязательном порядке при пересечении границы страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и затраты во время пребывания на карантине.

При этом полис должен быть оформлен либо украинской страховой компанией, либо фирмой с представительством на территории Украины. Срок действия документа должен покрывать весь период пребывания на территории страны.

"Граждане, которые приезжают или находились в течение последних 14 дней в государстве, входящем в "красную зону", и планируют поездку на Украину, должны представить на контрольно-пропускном пункте отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы и выданного на русском или английском языке. Если у человека нет на руках заключения, то ему необходимо уйти на 14-дневный карантин", – сказано в сообщении посольства.

Альтернатива карантину, как пояснили в дипмиссии, – опция самоизоляции на дому, если человек дает согласие на установку приложения "Activ de acasă/Дій вдома" (для использования приложения необходимо использовать SIM-карту с украинским номером +380....).

В то же время иностранные граждане, находящиеся в самоизоляции или на карантине на территории Украины, в течение 48 часов после пересечения границы могут сдать тест на COVID-19 (ПЦР) в местных авторизированных медицинских лабораториях. Со списком этих лабораторий можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья Украины.

"В случае проблемной ситуации просим обращаться в консульский отдел посольства Молдовы по телефону +380-44-521-22-79 или по email: kiev@mfa.gov.md. В экстренных случаях можно позвонить по номеру посольства + 38 068 384 2016 (который активен 24/7, в том числе в WhatsApp și Viber)", – уточнили в молдавской дипмиссии.

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