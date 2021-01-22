15:54 22 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Работа таможенных и пограничных служб Украины

Украина обновила список стран "красной зоны": входит ли в него Молдова

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (410)
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210122/33346403/ukraina-obnovila-spisok-stran-krasnoy-zony-vkhodit-li-v-nego-moldova.html

Официальный Киев обновил перечень государств с высоким эпидемиологическим риском: что это значит, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Украина оставила Молдову в списке стран "зеленой зоны". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства здравоохранения соседней страны.

Украина обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском – Молдова по-прежнему в него не входит
© Photo : МIнIстерство охорони здоров’я УкраIни
Украина обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском – Молдова по-прежнему в него не входит

 

Правила въезда на Украину

В посольстве Молдовы на Украине сообщили, что, согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 года, начиная с 28 сентября иностранные граждане могут въехать на территорию страны, в том числе с целью транзита, представив в обязательном порядке при пересечении границы страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и затраты во время пребывания на карантине.

Румыния контрольно пропускной пункт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Румыния исключает Молдову из списка стран с высоким эпидриском: что это значит

При этом полис должен быть оформлен либо украинской страховой компанией, либо фирмой с представительством на территории Украины. Срок действия документа должен покрывать весь период пребывания на территории страны.

"Граждане, которые приезжают или находились в течение последних 14 дней в государстве, входящем в "красную зону", и планируют поездку на Украину, должны представить на контрольно-пропускном пункте отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы и выданного на русском или английском языке. Если у человека нет на руках заключения, то ему необходимо уйти на 14-дневный карантин", – сказано в сообщении посольства.
Альтернатива карантину, как пояснили в дипмиссии, – опция самоизоляции на дому, если человек дает согласие на установку приложения "Activ de acasă/Дій вдома" (для использования приложения необходимо использовать SIM-карту с украинским номером +380....).

В то же время иностранные граждане, находящиеся в самоизоляции или на карантине на территории Украины, в течение 48 часов после пересечения границы могут сдать тест на COVID-19 (ПЦР) в местных авторизированных медицинских лабораториях. Со списком этих лабораторий можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья Украины.

"В случае проблемной ситуации просим обращаться в консульский отдел посольства Молдовы по телефону +380-44-521-22-79 или по email: kiev@mfa.gov.md. В экстренных случаях можно позвонить по номеру посольства + 38 068 384 2016 (который активен 24/7, в том числе в WhatsApp și Viber)", – уточнили в молдавской дипмиссии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (410)

По теме

Подействуют ли вакцины на новые штаммы коронавируса – что говорят эксперты
И.о. главы Минздрава: как в Молдову будут поставлять вакцину от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Джо Байден выступает с речью во время своей инаугурации.
Инаугурация Джо Байдена – фото
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Стойка на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться