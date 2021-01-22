И. о. премьера Молдовы: медучреждения страны готовы к началу процесса вакцинации

По словам Аурелиу Чокоя, Агентство по лекарствам и медизделиям республики готово к регистрации в национальной системе тех вакцин, которые были признаны на международном уровне.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой провел встречу с послом ЕС в республике Петером Михалко, подчеркнув, что медицинские учреждения республики готовы к началу процесса вакцинации.

Стороны подчеркнули важность скорейшего обеспечения граждан вакциной от COVID-19. Чокой сообщил, что в республике утвержден Национальный план иммунизации от COVID-19, в котором описаны организационные этапы и обязанности по всей цепочке.

Он также заявил, что "Агентство по лекарствам и медицинским изделиям страны готово к регистрации в национальной системе вакцин, признанных на международном уровне".

По его словам, Минздрав передал 15 января весь необходимый пакет документов для получения вакцин на платформе COVAX в объемах, которые покроют 20% населения республики, в том числе в приднестровском регионе.

Чокой также заверил, что временный кабмин сделает все возможное в соответствии со своими юридическими обязанностями для продолжения реализации действий, предусмотренных в Соглашении об ассоциации с ЕС и Соглашении об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Кроме того, по словам и. о. премьера, в период кризиса будет обеспечена работоспособность исполнительных структур вплоть до формирования нового правительства.

Михалко также подтвердил готовность ЕС предоставить Молдове 21,4 миллиона евро в рамках программы поддержки реформы полиции и подписать контракт на обеспечение устойчивости в размере 15 миллионов евро в виде гранта и распределения этих финансовых средств. Данная финпомощь предназначена для повышения потенциала реагирования в контексте пандемической ситуации.

Собеседники отметили важность реформирования судебной системы и создания сильных институтов, а также обсудили приоритетные вопросы для активизации сотрудничества между Молдовой и ЕС.

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