Результаты аукциона: Кишинев получит миллионы леев

Столичный градоначальник рассказал, на что пойдут финансовые средства, полученные по итогам аукционов.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Результаты третьего аукциона, проведенного муниципалитетом: порядка 26 миллионов леев предложено за 11 киосков на территории Кишинева. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.

"Примэрия заключает контракты с экономическими агентами. Они будут оплачивать в рассрочку за право торговать в определенном месте сроком на пять лет", – заявил Чебан.

Он напомнил, что после первого аукциона на право размещения торговых точек за 15 выставленных на конкурс лотов было предложено более 20 миллионов леев, а в рамках второго публичного аукциона экономические агенты предложили муниципалитету за 13 мест свыше 31 миллиона леев.

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"Стоимость большинства выставленных на аукцион торговых мест достигала в среднем двух миллионов леев. Самое дорогое место продано за 5,733 миллиона леев. Деньги будут направлены на инфраструктурные проекты столицы, в основном на ремонт многоквартирных домов", – отметил градоначальник.

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