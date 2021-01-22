Результаты аукциона: Кишинев получит миллионы леев

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Результаты третьего аукциона, проведенного муниципалитетом: порядка 26 миллионов леев предложено за 11 киосков на территории Кишинева. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.
"Примэрия заключает контракты с экономическими агентами. Они будут оплачивать в рассрочку за право торговать в определенном месте сроком на пять лет", – заявил Чебан.
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"Стоимость большинства выставленных на аукцион торговых мест достигала в среднем двух миллионов леев. Самое дорогое место продано за 5,733 миллиона леев. Деньги будут направлены на инфраструктурные проекты столицы, в основном на ремонт многоквартирных домов", – отметил градоначальник.
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