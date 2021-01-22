Депутат Госдумы: почему судьбу русского языка в РМ решают граждане Румынии

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Вердикт молдавского Конституционного суда о том, что закон о функционировании языков не соответствует Основному закону РМ, активно обсуждается в России, в том числе в Государственной думе. Многие депутаты российского законодательного органа убеждены, что решение КС по русскому языку в будущем может еще не раз негативно отразиться на взаимоотношениях двух стран.

"С сожалением приходится констатировать, что подобные действия Конституционного суда Молдовы способствуют еще большему разделению молдавского общества, – говорит в интервью Sputnik Moldova член комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. – Мы ведь прекрасно знаем, что большое количество людей в Молдове считает своим родным русский язык, который не на бумаге, а на практике связывает в республике людей разных национальностей".

Особое недоумение депутата Госдумы вызвал факт румынского подданства судей КС, вынесших этот вердикт.

"Когда в суверенной стране важные для нее решения принимает конституционный орган, в котором как минимум половина судей имеют гражданство соседней страны, это вызывает много вопросов. Люди, решающие судьбу русского языка в Молдове, ориентируются на политику и взгляды Румынии, а не на интересы молдавского государства и его граждан", – считает Туров.

Впрочем, по его мнению, партии, которые в свое время инициировали принятие молдавским парламентом закона о функционировании языков и, в частности, об особом статусе русского языка, сегодня представляют позицию огромной части населения республики. То есть тех молдаван, кто желает дальнейшего развития здоровых взаимоотношений между Россией и Молдовой.

"Как бы ни складывались обстоятельства, мы на парламентском уровне продолжим с нашими молдавскими коллегами совместную работу, направленную на укрепление взаимовыгодных отношений между нашими странами. И, конечно, я надеюсь, что здравый смысл возобладает среди всех политических элит Молдовы, и закон о языках, уже однажды принятый парламентом, в будущем вступит в силу", – сказал депутат Госдумы.

В свете возможного визита нового президента Молдовы Майи Санду в Россию Туров не исключает, что вопрос о статусе русского языка в Молдове может оказаться в повестке встреч главы молдавского государства с представителями российской власти.

"Если мы обратимся к результатам последних выборов президента в Молдове, то увидим, что большое количество молдавских избирателей – не менее 700 тысяч – проголосовало за другого кандидата. Кандидата, у которого иные, нежели у Санду, взгляды на развитие взаимоотношений России и Молдовы, на роль русского языка в республике, на участие в Евразийском экономическом союзе", – заявил Туров.

Он полагает, что действующий президент Молдовы должна понимать: эта позиция отражает чаяния фактически половины молдавского общества. И ей – хотела бы она или нет – придется прислушиваться к этому мнению. И в том числе на его основании формировать определенную повестку взаимоотношений с Российской Федерацией.

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