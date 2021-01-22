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Медработник

Новые данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (412)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210122/33347370/novye-dannye-minzdrava-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 155 тысяч.

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 514 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в пятницу.

Медицинский работник готовит дозу вакцины от COVID-19 против коронавирусной болезни
© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
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Выявлено пять эпизодов "импорта" инфекции – два из Германии и по одному из Ирландии, Румынии и Нигерии. 

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 155 302.

За минувшие 24 часа проведено 2373 теста, при этом повторно — 216.

Коронавирус выявлен в том числе у 26 медработников: 11 врачей, 14 медсестер и одного работника вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 226 пациентов (из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 663 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 145 831.

Граффити на тему коронавируса.
© AP Photo / Markus Schreiber
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Зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3332.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (412)

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