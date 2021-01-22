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Молоток в зале судебных заседаний.

Судебное заседание по делу Шора снова отложили: в чем причина

© Sputnik / Андрей Старостин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210122/33349925/sudebnoe-zasedanie-po-delu-shora-snova-otlozhili-v-chem-prichina.html

Следующее заседание судебной инстанции состоится уже на следующей неделе – на повестке вопрос отвода судейского состава.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Заседание Апелляционной палаты Кагула по делу бизнесмена Илана Шора перенесли. Об этом говорится в сообщении на сайте инстанции.

"Заседание перенесено, так как было подано заявление об отводе состава суда. Рассмотрение заявления об отводе перенесено на 27 января в 09.00", – отмечено в решении.

Речь идет о процессе по факту мошенничества и отмывания денег, согласно которому столичный суд в 2017 году приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа. 

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Илан Шор.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года. 

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения границы Молдовы возбуждено уголовное дело. Шора объявили в международный розыск.

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