В Израиль – по-новому: вступили в силу измененные правила въезда в страну

К уже действующим положениям решили добавить еще несколько. Приезжающим надо будет представить отрицательный тест на коронавирус или справку о полном выздоровлении.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В Израиле с 23 января вступают в силу новые правила въезда страну. Об этом сообщили в авиакомпании Air Moldova.

Теперь все пассажиры, вне зависимости от возраста, в течение последних 72 часов находившиеся за пределами территории Израиля, при регистрации на рейс Кишинев-Тель-Авив должны предъявить один из перечисленных ниже документов.

1. Негативный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до ориентировочного времени посадки на рейс. Результат должен содержать следующие данные: дата и метод тестирования, личные данные пассажира (фамилия, имя, номер паспорта).

2. Действительный сертификат о вакцинации, выданный Израилем, или подтверждение о выздоровлении от подтвержденных случаев заболевания, выданное Израилем. Формат подтверждения о выздоровлении в ближайшие дни будет опубликован на официальном сайте Минздрава Израиля.

3. Сертификат о вакцинации, выданный Минздравом Израиля, при этом вторая вакцинация должна быть проведена не ранее, чем за семь дней до вылета.

4. Специальное разрешение от Министерства иностранных дел Израиля.

Пассажиры, которые не смогут предъявить ни один из перечисленных документов к полету допущены не будут.

Люди, следующие транзитом через израильский аэропорт Бен Гурион, должны также предъявить результаты теста, а время, проведенное в Тель-Авиве, не должно превышать 24 часа.

Новые правила действуют в дополнение к уже действующим, а именно:

Все пассажиры, вылетающие в Израиль, должны заполнить заявление о желании въехать не ранее, чем за 24 часа до вылета.

Все в последние 14 дней на территории Южной Африки, Замбии, ОАЭ и Бразилии, должны пройти обязательный 14-дневный карантин в государственных карантинных центрах.

Все прибывающие в Израиль из других стран должны пройти обязательный карантин в домашних условиях или другом месте.

Пассажир должен сдать тест на CОVID-19 в аэропорту сразу же после прибытия в Израиль или в государственном карантинном центре.

Перед переездом к месту самоизоляции необходимо подписать письменное обязательство пройти новый тест на COVID-19 на девятый день самоизоляции.

Поскольку Молдова для Израиля считается страной "красной зоны", пассажиры, вылетающие в Израиль из республики, будут обязаны самоизолироваться на 14 дней, следовательно, должны заполнить форму Isolation form. Все пассажиры, вылетающие из Израиля в Молдову, также должны заполнить онлайн-форму заявления на получение разрешения для вылетающих из Израиля.

Въезд на территорию Израиля гражданам иностранных государств разрешен исключительно на основании специального разрешения на въезд, выданного миграционной службой Израиля.

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