Повысились ли в Молдове цены на медикаменты для лечения от коронавируса

В Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям прокомментировали информацию о том, что власти якобы повысили цены на препараты, используемые при терапии COVID-инфекции и ее последствий.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы опровергло информацию о том, что выросли цены на фармацевтическую продукты, используемые для лечения пациентов, у которых подтвердился COVID-19, а также людей, перенесших коронавирус. Это стало ответом на информацию некоторых СМИ, которые опубликовали материалы о том, что власти якобы повысили цены на лекарства данного спектра действия.

"В контексте появившейся в публичном пространстве информации о том, что выросли цены на лекарства, используемые в лечении от COVID-19 и пост-COVID, Агентство по лекарствам и медицинским изделиям обращает внимание, что это не соответствует действительности", – подчеркнули в структуре.

Там отметили, что проведенный анализ показывает: "цены производителей на лекарства не выходят за рамки норм, установленных законодательством".

В то же время в Агентстве отметим тот факт, что цифры, зарегистрированные в Национальном каталоге цен производителя на лекарства, "ниже, чем в указанных странах, а цены в леях на некоторые медикаменты выше из-за девальвации национальной валюты".

При этом в ведомстве добавили, что руководствуются принципами прозрачности.

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Ранее исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой заявил, что на фармацевтическом рынке Молдовы есть признаки спекулятивных действий со стороны компаний, занимающихся импортом лекарств в республику.

"Когда я отправился за лекарствами, был шокирован, узнав сумму, которую нужно выложить за лекарства. Я спросил себя, что же происходит с пенсионерами или гражданами, у которых доход, скажем, ниже среднего", – возмутился Чокой.

Он рассказал, что только один медикамент, который нужно принимать месяц, обошелся ему в 3500 леев.

"Для нас с женой медикаменты обошлись в почти 7 тысяч леев. Это очень много", – заявил Чокой.

Позже этот вопрос поднимался на заседании рабочей группы, отвечающей за анализ и мониторинг цен. Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык представила информацию об изменении цен на лекарства, используемые при лечении от коронавируса, отметив, что фармацевтические продукты в больницах бесплатны для всех пациентов, независимо от того, есть у них полис медицинского страхования или нет.

Кроме того, большая часть лекарств, выписываемых инфицированным, получающим лечение на дому, возмещается из фондов медицинского страхования. Учитывая, что законодательством не предусмотрено регулирование цен на пищевые добавки, которые используются при лечении инфекции COVID-19, они стали несколько дороже.

"Стоимость лечения COVID-19 довольно высока. Важно, чтобы граждане были проинформированы о компенсации за лекарства. Также Минздраву надлежит провести всесторонний анализ необходимости ограничения цен на пищевые добавки", – подчеркнул Чокой.

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