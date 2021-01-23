Почта Молдовы выступила с уточнением по поводу доставки отправлений в Австралию

Пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на жизнь людей. Теперь корреспонденция на Зеленый континент будут доходить очень долго.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Доставка всех почтовых отправлений в Австралию будет осуществляться наземным и морским транспортом.

Об этом сообщили в компании "Почта Молдовы".

Как объяснили в компании, такие обстоятельства сложились из-за ситуации с распространением коронавирса на глобальном уровне.

В связи с распространением коронавируса, уменьшились возможности для коммерческого использования воздушного транспорта.

"Обращаем внимание, что на данный момент срок доставки всех почтовых отправлений на австралийский континент составляет примерно 60 дней", – отметил источник.

Ранее "Почта Молдовы" сообщила, что возобновлена отправка посылок из Китая в Молдову. Это стало возможным по итогам переговоров, обсуждений и совместных усилий почтовых администраций двух стран.

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