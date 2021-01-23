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Европейский суд по правам человека.

Отбор судьи ЕСПЧ от Молдовы: первый этапа завершился, споры продолжаются

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210123/33353419/k-sobesedovaniyu-na-dolzhnost-sudi-espch-dopuscheny-11-kandidatov.html

Собеседование назначено на 27 января в Министерстве юстиции, но вокруг организации конкурса идет полемика.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Во второй этап отбора на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Молдовы прошли 11 из 13 кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Здание парламента Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В список вошли: Александр Присак, Виталие Гамурарь, Марин Гурин, Лилиан Морару, Лилиан Апостол, Владислав Грибинча, Владимир Гросу, Виктор Бурак, Георге Мыцу, Николае Ешану и Диана Скобиоалэ.

Собеседование с отобранными кандидатами пройдет 27 января в 11.00 в министерстве. 

Конкурс объявили 24 декабря 2020 года. 

Ранее и.о. главы Минюста Фадей Нагачевский заявил, что состав комиссии по отбору кандидатов остается неизменным.

В ней продолжит работу Павел Абрахам, несмотря на то, что президент Майя Санду назначила вместо него судью Виорику Пуйкэ. 

Советник главы государства Олеся Стамате затем объяснила, что президент отозвала одного из членов комиссии (которого ранее назначил ее предшественник Игорь Додон) из-за "обоснованных сомнений в его неподкупности".

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