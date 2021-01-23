Погранполиция: поток людей увеличился, признаки COVID-19 не выявлены

Праздники давно закончились, но на государственных рубежах по-прежнему оживленно. Самый большой трафик – через молдавско-румынский участок.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Поток выезжающих с территории Молдовы и въезжающих в пределы республики увеличился по сравнению с последними днями. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на рубежах Молдовы зарегистрировано около 21,7 тысячи пересечений.

Большинство из них – на молдавско-румынском участке, это порядка 6 602 человек.

На молдавско-украинских КПП зарегистрировано 2923 пересечения. Воздушным путем прибыли в страну 655 человек.

Все въезжающие в Молдову прошли мониторинг, симптомов коронавирусной инфекции не обнаружено ни у одного из них.

Было заполнено 139 эпидемиологических карт.

Вместе с тем задокументированы 59 эпизодов нарушения действующих противоэпидемических мер пересекающими границу.

Кроме того, пограничная полиция зафиксировала случаи предъявления поддельных документов, пренебрежения правилами перевозки грузов и требованиями пограничного режима.

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