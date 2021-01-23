Видео: в Кишиневе два водителя устроили гонки в парке "Долина роз"

Несмотря на увеличение штрафов за организацию и участие в скоростных заездах, в Кишиневе некоторые водители по-прежнему хотят почувствовать себя пилотами "Формулы-1".

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Одна из аллей парка "Долина Роз" в столичном секторе Ботаника стала небезопасной. Двое водителей решили превратить ее в трассу для гонок.

Кадры этого заезда без правил попали в сеть и быстро разлетелись, вызвав возмущение жителей Кишинева.

Напомним, что летом 2020 года в Молдове ужесточили наказание за организацию уличных гонок и участие в них.

Правительство разработало соответствующий законопроект.

Затем в парламенте проголосовали за внесение поправок в Уголовный кодекс Молдовы. Добавлена статья 264 (2) "Проведение незаконных гонок".

Теперь участие водителей в несанкционированных соревнованиях, конкурсах или тренировках на дорогах общего пользования будет строго наказываться.

Предусмотрены либо штрафы в размере 650 условных единиц (32,5 тысячи леев – ред.), либо работы в пользу общества в течение 180-240 часов и/или лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.

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