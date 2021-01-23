Видео, фото: жизнь в старинных пристанищах более чем столетней давности

В это трудно поверить, но в 21-м веке все еще есть молдаване, чей дом – землянка. Село Рогожены в Шолданештском районе известно особыми скалами на берегу Рэута и экзотическими жилищами местного люда.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Стоит в этом убедиться, проехав 92 километра от Кишинева.Раньше в не столь отдаленном от столицы населенном пункте нельзя было найти домовладельца, у которого не было бы землянки во дворе. Практичность доказана временем: зимой она прогревается быстрее, а летом сохраняет прохладу.

© Sputnik / Mihai Caraus Портрет на фоне фасада.

Многие местные жители построили себе новые дома в четырех километрах от родного села, ближе к вокзалу, где земля ровная. Таким образом они оставили землянки в руинах. Однако есть еще несколько человек, которые не отказались от своего хозяйства. Среди них пенсионерка Мария Арделяну. Корреспондент Sputnik побывал у нее в гостях.

© Sputnik / Mihai Caraus Внутри землянки.

Эта 81-летняя женщина рассказала нам, что всю свою жизнь после замужества провела в этом жилище, построенном из камня более 100 лет тому назад.

"Я получила землянку с мужем от его родителей, когда мы поженились. В то время многие жили в таких условиях. Здесь я воспитывала своих детей. Потом, хоть и построили во дворе большой дом, не смогли отказаться от этого семейного очага", – объяснила пенсионерка.

Наша героиня призналась, что лучше всего чувствует себя в землянке, где есть маленькая скромная комнатка, обставленная традиционными коврами и покрывалами. Здесь хватает света, а шум исходит только от радио.

"Дети часто навещают меня, и приглашают жить с ними, но в моей землянке мне лучше всего. Сколько еще мне осталось жить, я бы хотела все это время провести здесь", – рассказала Мария Арделяну.

© Sputnik / Mihai Caraus Дом Марии Арделяну.

Корреспондент Sputnik отправился выше в гору, к другой сельчанке по имени Валерия. Эта 76-летняя пенсионерка живет в землянке, ранее принадлежавшей ее двоюродным братьям. В момент прихода гостей она как раз разжигала огонь в печи.

© Sputnik / Cătălina Cernei Еще одна жительница села Рогожень.

"Мой сын и невестка живут здесь через несколько домов, и они решили перевезти меня к себе, чтобы облегчить мне жизнь в старости. Но мне нравится быть здесь, потому что тут тепло, чисто и у меня есть все необходимое для жизни", – пояснила собеседница.

© Sputnik / Mihai Caraus Дом 76-летней Валерии.

Сержиу Пара – хозяин жилища, которое отличается от других.

"Эту землянку оставили мои родители. Раньше я держал здесь коров, теперь у нас есть цыплята и петухи. Она каменная и согревает животных", – сказал он.

© Sputnik / Mihai Caraus Землянка Сержиу Пары.

Мужчина также пригласил в другое жилье, которое вскоре обретет новую жизнь и иное предназначение.

© Sputnik / Mihai Caraus Село Рогожень.

Эта постройка могла совсем прийти в упадок, но в прошлом году мэрия начала его восстанавливать при поддержке местных жителей.

"Когда я родился, эта землянка уже была давно построена. Здесь жила семья Цара, хозяева, вырастившие пятерых детей. Я часто приходил к ним, и у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Нынешней осенью я перестроил здесь печь и лежанку, по просьбе мэра, потому что место станет музеем села", – поделился собеседник.

Как рассказал Пара, многие строения такого рода заброшены и ветшают. Даже есть люди, которые сносят их и полученный камень затем используют для строительства чего-то другого.

Оставшиеся в этом селе жители хотят, чтобы приехали инвесторы и развивали здесь туристическую зону, ведь у населенного пункта есть все шансы привлечь иностранных гостей.

Действительно, село абсолютно неповторимое, да и виды в этой местности особенные, при должном развитии зона может стать вторым Старым Орхеем.

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