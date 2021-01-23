Мэр возмущен автогонкой в парке "Долина роз": всему виной соцсети

Столичный градоначальник высказался по поводу череды антисоциальных выходок, к большинству которых были причастны молодые люди.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Примар Ион Чебан отреагировал на ночные автогонки по аллее в парке "Долине роз".

В своем обращении он вспомнил и другие эпизоды такого рода в Кишиневе. Как считает глава столичной администрации, в подобных случаях может сказываться влияние социальных сетей.

Увлечение виртуальными площадками общения становится опасным для молодежи, заявил Ион Чебан.

"Один молодой человек, – напомнли он, – недавно упал с эскалатора в торговом центре, чтобы снять видео, другой въехал на своей машине в озеро, а несколько "умников" решили прокатиться на авто по парку "Долина роз", чтобы показать свою "крутизну".

Примар обратился к полиции с просьбой расследовать этот инцидент.

"Должны быть определены виновные, составлены протоколы, а имена героев обнародованы", – написал Чебан.

Накануне в сети появилось видео, как двое водителей превратили одну из аллей парка на Ботанике в гоночную трассу.

Кадры этого заезда без правил попали в сеть и быстро разлетелись, вызвав возмущение жителей Кишинева.

Летом 2020 года в Молдове ужесточили наказание за организацию уличных гонок и участие в них.

Предусмотрены либо штрафы в размере 650 условных единиц (32,5 тысячи леев – ред.), либо работы в пользу общества в течение 180-240 часов и/или лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.

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