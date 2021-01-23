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Врач.

Новые данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© REUTERS / Francis Mascarenhas
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (419)
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Sputnik Молдова
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Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 156 тысячам.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 635 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в субботу.

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© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
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Выявлено пять эпизодов "импорта" инфекции: два из Украины и по одному из Ирландии, Великобритании и Египта.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 155 937.

Коронавирус выявлен в том числе у 26 медработников: 4 врачей, 13 медсестер и 9 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 221 пациент (из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 575 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 146 406.

Зафиксировано еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3347.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Граффити на тему коронавируса.
© AP Photo / Markus Schreiber
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С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (419)

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