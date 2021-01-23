Разбитые дороги: как получить компенсацию за поломку авто, угодившего в яму

Как только в городе проходят дожди или тает снег, на проезжей части начинают проявляться все новые и новые ухабы. Они – настоящие ловушки для машин и их владельцев.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В Кишиневе нередки случаи, когда асфальт внезапно проваливается. Также в городе много износившихся дорог, чье покрытие оставляет желать лучшего.

Главные жертвы таких дефектов на дорогах - пешеходы и автомобили. В случае с последними техника может выйти из строя после подобного происшествия.

Однако не все так плохо, правовое поле Молдовы позволяет пострадавшему получить компенсацию за подобный ущерб. Подробнее об этой возможности рассказал в радиостудии Sputnik юрист Юрие Мэрджиняну.

По его словам, водителю, повредившему свою машину в яме, следует немедленно вызвать полицию, чтобы зафиксировать в протоколе все обстоятельства аварии. Впоследствии автовладелец должен отправить свое транспортное средство на технический осмотр и в документах указать государственный орган, ответственный за содержание дорог. Есть также возможность обратиться в суд.

"Необходимо задокументировать всю эту ситуацию на месте с помощью полиции, свидетелей или сфотографировать на свой личный телефон все последствия. Затем это все можно представить в суде и доказать, что повредили машину именно в выбоине на дороге. Суд должен убедиться, что авто пострадало именно из-за плохого качества дорог, и вы должны требовать отчет от тех, кто несет ответственность за это", – пояснил Мэрджиняну.

© Sputnik / Mihai Caraus Юрие Мэрджиняну.

По словам юриста, таких дел в судах много, и, как правило, водители выигрывают.

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