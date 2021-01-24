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Социальные сети.

Как заработать в социальных сетях: несколько полезных советов эксперта

© Public Domain / World's Direction / Twitter
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210124/33357566/ekspert-kak-zarabotat-v-sotsialnykh-setyakh.html

При эффективном использовании соцсети помогают нам продавать продукт, зарабатывать больше денег или становиться известными. Для этого достаточно применять простые маркетинговые приемы, посылать связные и оригинальные сообщения и иметь терпение.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Вадим Кушнир -  менеджер в социальных сетях. В эфире радиостудии Sputnik Молдова он рассказал о шагах, которые необходимо предпринять для успешного использования этого инструмента и заработка. 

Со временем становится все больше людей, которые начинают малый бизнес и не бояться запускать онлайн-трансляции со своими выступлениями в социальных сетях. Этот метод привлекает внимание публики, которая затем запрашивает или рекомендует продвигаемый продукт или услугу.

"Есть такая личность, к примеру, как Корина. Она преподает уроки английского языка. За полгода она может стать очень известна в Кишиневе благодаря живым выступлениям в сети. Раз в неделю девушка выступает вживую и рассказывает о своей работе. В настоящее время, каждый раз, когда кого-то интересуют курсы английского языка, люди ставят тег на нее в сети. Как она этого добилась? Постоянно рассказывая о своей деятельности", – пояснил Кушнир.

Он полагает, что рассказывание историй – еще один метод эффективного продвижения деятельности в социальных сетях. Это информирование о деятельности человека или учреждения – все подается пользователям сети просто и увлекательно.

Видео.
© Photo : Fangirl Quest
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"Расскажите, почему вы участвуете в этой деятельности. Вы говорите о трудностях, через которые вы прошли, с какими проблемами сталкиваетесь и каковы отзывы клиентов. Это самый простой способ привлечь внимание. Текст должен быть коротким и соответствовать структуре, которой учат в школе: введение, содержание и заключение. Начало повествования должно быть захватывающим. Либо мы начнем с цитаты, либо с вопроса. И в тексте обязательно должен быть посыл из цитаты или ответ на вопрос", – полагает Кушнир. 

Он отметил, что в последние годы именно интернет и социальные сети стали самым простым способом прорекламировать свой продукт или услугу. Главная ценность этого инструмента – доступ к большой аудитории на популярной платформе, а также возможность делать публикации и онлайн-трансляции бесплатно, что очень помогает экономить молдавским начинающим предпринимателям. 

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