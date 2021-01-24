Полиция предупреждает о телефонном мошенничестве: что надо знать

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В Молдове в последнее время все чаще выявляют случаи телефонного мошенничества. Гражданам напрямую звонят люди, которые представляются "сотрудниками банковского сектора". Такое предупреждение опубликовал на своей странице в Facebook заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан.

Что влекут за собой эти звонки

Как объяснил правоохранитель, жулики используют различные "заманчивые предложения".

"Например, увеличить кредитный лимит по карте. В другой ситуации псевдо-сотрудник предлагает жертве подключение к бесплатному сервису, который снизит ставку по кредиту. Либо сообщает, что кто-то попытается принудительно снять деньги со счета", – пояснил он.

Что дальше?

Во время разговора потенциальная жертва фокусируется на эмоциях и ею легко манипулировать. Таким образом, человек зачастую предоставляет информацию из своих личных документов.

"Как только жертва сообщит свои данные, мошенники начнут авторизоваться от ее имени в интернет-банке. После этого на телефон жертвы будет отправлено SMS-сообщение с кодом для активации "услуги", - продолжил Максиан.

Как он подчеркнул, для того, чтобы клиент не сомневался, ему могут предложить переключиться на "робота", который, конечно, "не будет" использовать полученную информацию в ущерб владельцу счета.

"Мошенник все время будет что-то говорить и объяснять. Это отвлекает жертву. Чтобы она не понимала, что код нужен для входа в интернет-банкинг", – предупредил правоохранитель.

Как защититься и не попасть впросак

Максиан посоветовал гражданам в случае таких звонков не продолжать беседу с "сотрудником банка". Как полагает полицейский, лучше попросить его перезвонить попозже, а за это время связаться со своим банком и прояснить ситуацию.

Сотрудник полиции подчеркнул, что банковские служащие и так имеют всю необходимую информацию о своих клиентах. Фактически, когда вам звонит работник банка, у него уже есть все ваши данные. "Также внимательно прочтите SMS. В сообщении конкретно указывается, для чего нужен пароль и слова "никому не сообщайте этот код", – подытожил Максиан.

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