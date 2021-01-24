Новые данные Минздрава: за сутки подтвердилось 265 случаев COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове перевалило за 156 тысяч.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 265 новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в воскресенье.

Выявлено два эпизода "импорта" инфекции - из Болгарии и Румынии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 156 202.

Коронавирус выявлен в том числе у 16 медработников: 4 врачей, 7 медсестер и 5 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 221 пациент (из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 542 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 146 94.

Зафиксировано еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3361.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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