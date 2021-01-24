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Зимний прикид для Маленького принца.

Наш Маленький принц "не замерзнет": его тепло укутали

© Photo : Facebook / Sașenka Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
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Кишиневцы не забывают о недавно установившейся традиции: чтобы полюбившаяся им скульптура "ювелирного формата" в любое время года была и ухоженной, и красивой. Она должна выглядеть также, но – несколько иначе.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. У известного миниатюрного памятника "Маленький принц" в столичном парке Валя Морилор появились теплые аксессуары "по сезону". 

Заботливые руки добавили к наряду героя Сент-Экзюпери вязаную шапку и шарф. 

Шапка для маленького принца
© Photo : Facebook / Sașenka Ceban
Шарф надет, теперь дело за шапочкой.

Стоит отметить, что одевать и всячески украшать фигурку Маленького принца стало доброй традицией в Кишиневе.

Выбор зависит от времени года или от различных праздников, которые отмечают в стране и мире.

Вот как украсили эту достопримечательность в новогодние праздники:

Миниатюрную скульптуру установили в любимом месте отдыха горожан летом 2018 года. 

Изображение Принца — практически каноническое, без плаща и шпаги, а в рубашке и бабочке, как это сделал сам французский писатель в одном из первых изданий сказки.

Автор и исполнитель проекта — житель столицы Игорь Удушливый. Сам памятник литературному герою небольшой, 115 миллиметров в высоту, и представляет собой фигурку Принца на его родном небесном теле, астероиде В-612.

Статуэтка венчает один из сегментов чугунной ограды, установленной вокруг озера.

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