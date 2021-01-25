Чем слово обернется: можно ли получить компенсацию за оскорбление в соцсетях

Виртуальные площадки стали местом, где некоторые распоясываются и позволяют себе всячески унижать других пользователей. Можно ли наказать таких "троллей" и хамов, объяснил юрист.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Адвокат Юрие Мэрджиняну уверен, что дела о словесных нападках на человека в социальных сетях могут быть решены в судебном порядке. Такое мнение он высказал в радиостудии Sputnik Молдова.

В таком случае, как объяснил юрист, лицо, чьи честь и репутация пострадали в виртуальной словесной перепалке, может получить компенсацию.

По его словам, размер морального ущерба заключается в прямом вредоносном результате противоправного действия, которое нарушает ценности неимущественного содержания, определяющие человеческую личность.

"Определение денежной компенсации, причитающейся потерпевшему, оставлено на усмотрение и мудрость судьи, который в каждом конкретном случае будет оценивать размер суммы в соответствии с определенными критериями, чтобы не создавать возможности для неоправданной выгоды для потерпевшего", – пояснил собеседник Sputnik.

Как добавил Мэрджиняну, в целом законодатель не устанавливает конкретных денежных сумм. Каждый случай индивидуален, и суд должен вникать в суть и видеть, насколько пострадал человек.

"Законодатель должен установить баланс соразмерности и справедливости этой компенсации", – уточнил юрист.

В то же время он полагает, что личность человека можно легко установить, даже если сообщение было написано с анонимного аккаунта.

"Это лицо может быть легко обнаружено с помощью отделов Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры. Они могут проверить электронную почту и другие аккаунты, с которых пришло это сообщение", – считает Мэрджиняну.

Лишь после установления личности человека, оскорбившего другого пользователя Сети, можно подать на него в суд и впоследствии получить компенсацию.

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