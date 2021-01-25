В Кишиневе сохраняется "красный код" – какова эпидситуация в столице

Столица Молдовы по-прежнему остается главным очагом распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявили муниципальные власти на оперативном заседании примэрии.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. По состоянию на вечер воскресенья в муниципальных лечебных учреждениях находился 661 пациент с COVID-19, при этом в Кишиневских больницах свободны 1037 койко-мест.

Информацию на оперативном заседании в примэрии столицы представила глава управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски.

В Кишиневе продолжает действовать "красный код" эпидемиологической опасности. В городских больницах в крайне тяжелом состоянии остается 51 пациент, 249 - в тяжелом состоянии, 347 - в среднем.

В воскресенье в Центр по лечению COVID-19 на Moldexpo были госпитализированы 67 пациентов, 54 прошли тестирование, у 19 - положительный результат

"Ситуация остается серьезной, но муниципальные больницы оснащены оборудованием, средствами защиты и противовирусными препаратами", — сказала Бучарски.

В учебных учреждениях зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19 у школьников. В самоизоляции находятся 773 ученика. Об этом сообщила вице-примар столицы Анжела Кутасевич. Заболевший персонал - 45 человек, в том числе 9 новых случаев.

В детских садах три больных ребенка, в изоляции - 160. Положительные результаты тестов у 12 сотрудников, в том числе новых заболевших трое. В изоляции находятся 11 воспитателей.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020 года в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021-го.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova