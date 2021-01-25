Брелок, плетка и сервизы: что еще подарили правительству Кику в 2020 году

Госканцелярия обнародовала список презентов, переданных иностранными и отечественными дарителями кабинету министров Молдовы в 2020 году.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. В течение года премьер-министру Иону Кику были преподнесены 7 подарков от официальных лиц и делегаций. По одному презенту получили вице-премьер Александру Фленкя, госсекретарь Лилиана Якони и шеф юридического управления Алена Медвецкая.

Украинские чиновники подарили премьеру картину "Древняя история Украины", которую Госканцелярия оценила в 400 леев.

"Газпром" вручил картину-панно "Времена года" (оценена в 500 леев). Турецкая делегация подарила панно из стекла на подставке "Талисман "Око удачи" (300 леев). Глава кабмина Казахстана - брелок "Яблоко" и национальную плетку-камчу (700 леев).

Премьер Венгрии подарил кофейный сервиз (150 леев), а посол Беларуси — набор книг "Беларусь" (300 леев). Еще один кофейный сервиз (400 леев) был подарен главой МИД Турции.

Алена Яконь получила в подарок термокружку и зонтик от Антоницы Фонарь. Кроме того, Якони и Фленкя получили в подарок от директора Центра антикоррупции по 20 календарей. Медвецкой подарили альбом с марками.

Все подарки считаются собственностью государства, часть из них размещена в выставочном зале.

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