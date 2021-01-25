Освобождение Виорела Мораря опротестовали: в чем причина

КИИШНЕВ, 25 янв - Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) подала апелляцию на решение суда сектора Чеканы от 20 января, которым было полностью отклонено ходатайство прокурора об аресте временно отстраненного от должности главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря.
Жалоба прокурора на заключение суда будет рассмотрена в среду, 27 января, в Кишиневской апелляционной палате.
Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, освобождение имело место при наличии конфликта интересов между судьей и обвиняемым.
Более того, в 2019 году тот же суд продлил ордер на арест Юрия Борш. Напоминаем, что братья Борш недавно были восстановлены в правах, после того как выяснилось, что в 2018 году они подвергались преследованиям, задержаниям, арестам, лишению имущества и незаконному привлечению к уголовной ответственности в рамках заказного дела.
"Таким образом, вместо того чтобы воздержаться от изучения, судья отклонил ходатайство прокурора, освободив временно отстраненного от должности руководителя Антикоррупционной прокуратуры из-под стражи до суда", - отмечается в пресс-релизе PCCOCS.
Впоследствии Виорел Морарь был доставлен к судье для предварительного ареста, учитывая серьезность фактов и риск воспрепятствования надлежащему проведению расследования.
Следствие продолжается.
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