Освобождение Виорела Мораря опротестовали: в чем причина

Как считают авторы апелляции, Мораря освободили вследствие конфликта интересов между самим обвиняемым и судьей.

КИИШНЕВ, 25 янв - Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) подала апелляцию на решение суда сектора Чеканы от 20 января, которым было полностью отклонено ходатайство прокурора об аресте временно отстраненного от должности главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря.

Жалоба прокурора на заключение суда будет рассмотрена в среду, 27 января, в Кишиневской апелляционной палате.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, освобождение имело место при наличии конфликта интересов между судьей и обвиняемым.

В ведомстве также подтвердили правдивость информации, недавно прозвучавшей на одном из телеканалов, согласно которой три года назад Антикоррупционная прокуратура под руководством Виорела Мораря вынесла постановление об освобождении судьи Марии Тертя от уголовного преследования и возбуждении дела по факту ложных заявлений в декларациях.

Более того, в 2019 году тот же суд продлил ордер на арест Юрия Борш. Напоминаем, что братья Борш недавно были восстановлены в правах, после того как выяснилось, что в 2018 году они подвергались преследованиям, задержаниям, арестам, лишению имущества и незаконному привлечению к уголовной ответственности в рамках заказного дела.

"Таким образом, вместо того чтобы воздержаться от изучения, судья отклонил ходатайство прокурора, освободив временно отстраненного от должности руководителя Антикоррупционной прокуратуры из-под стражи до суда", - отмечается в пресс-релизе PCCOCS.

Мораря задержали 19 января 2021 года, в тот же день ему были предъявлены обвинения в "превышении власти", "внесении заведомо ложных сведений в официальные документы", "незаконном задержании или аресте" и "сознательном преследовании невиновного" – действиях, совершенных в отношении совладельцев одной из сетей заправок. Сообщалось, что он якобы действовал при соучастии с нижестоящим прокурором, двумя сотрудниками милиции и другими, пока не установленными лицами.

Впоследствии Виорел Морарь был доставлен к судье для предварительного ареста, учитывая серьезность фактов и риск воспрепятствования надлежащему проведению расследования.

Следствие продолжается.

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