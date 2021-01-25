Все более частое социальное явление: дети-сироты при живых родителях

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Молдавская писательница Клавдия Партоле выпустила новый роман "Ребела", в котором отражает переживания, эмоции и обиды детей, оставленных без родительского присмотра. К сожалению, этот феномен становится все более распространенным в нашем обществе, полагает литератор.
Напряжение, непонимание и ссоры между родителями оставляют отпечаток на жизни и переживаниях юного поколения. Впоследствии это может привести к побегу из дома в стремлении найти более безопасное место, нежели семейное жилище.
Именно в такой ситуации оказалась главная героиня книги Партоле подросток Паула.
"Паула очень пострадала от непростой ситуации, создавшейся в ее семье, – развода родителей. Девушка становится пессимистичной, у нее возникают конфликты с друзьями, учителями и она недовольна всем, что происходит вокруг", – рассказала писательница.
По мнению Партоле, эта книга отражает жизнь нынешних подростков, трудности, с которыми они сталкиваются в личной жизни, как их затягивают социальные сети, а также вечную тему "отцы и дети".
"Молодежь всегда имела сложности в отношениях с родителями. Каждый проживает свой подростковый период с определенными соблазнами, и здесь возникают несоответствия и отличия между поколениями. В этой книге я говорю о главных причинах отдаления родителей от своих отпрысков, одна из них – отсутствие коммуникации", – объяснила Партоле.
Литератор полагает, что родители мало общаются со своими детьми. Будучи очень озабоченными работой, они не понимают, что, просто удовлетворяя ежедневные материальные потребности, они неверно ведут свою жизнь.
Она с сожалением отметила, что нередки в нашем обществе и случаи самоубийства совсем юных подростков. Эта тема также затрагивается в романе.
Партоле полагает, что ее книга поможет молодым людям переступить через некоторые страхи и проблемы, с которыми они борются.
"Очень хочу, чтобы они задумались, чтобы посмотрели на все это, как в зеркало, и попытались оценить Паулу. Этот роман должен помочь молодежи нашего времени", – заключила писательница.
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