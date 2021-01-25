Все более частое социальное явление: дети-сироты при живых родителях

Писательница Клавдия Партоле считает, что дети, недополучающие внимания и любви своих родителей, в какой-то степени считают себя сиротами.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Молдавская писательница Клавдия Партоле выпустила новый роман "Ребела", в котором отражает переживания, эмоции и обиды детей, оставленных без родительского присмотра. К сожалению, этот феномен становится все более распространенным в нашем обществе, полагает литератор.

Напряжение, непонимание и ссоры между родителями оставляют отпечаток на жизни и переживаниях юного поколения. Впоследствии это может привести к побегу из дома в стремлении найти более безопасное место, нежели семейное жилище.

Именно в такой ситуации оказалась главная героиня книги Партоле подросток Паула.

"Паула очень пострадала от непростой ситуации, создавшейся в ее семье, – развода родителей. Девушка становится пессимистичной, у нее возникают конфликты с друзьями, учителями и она недовольна всем, что происходит вокруг", – рассказала писательница.

По мнению Партоле, эта книга отражает жизнь нынешних подростков, трудности, с которыми они сталкиваются в личной жизни, как их затягивают социальные сети, а также вечную тему "отцы и дети".

"Молодежь всегда имела сложности в отношениях с родителями. Каждый проживает свой подростковый период с определенными соблазнами, и здесь возникают несоответствия и отличия между поколениями. В этой книге я говорю о главных причинах отдаления родителей от своих отпрысков, одна из них – отсутствие коммуникации", – объяснила Партоле.

© Sputnik / Miroslav Rotari Клавдия Партоле.

Литератор полагает, что родители мало общаются со своими детьми. Будучи очень озабоченными работой, они не понимают, что, просто удовлетворяя ежедневные материальные потребности, они неверно ведут свою жизнь.

Она с сожалением отметила, что нередки в нашем обществе и случаи самоубийства совсем юных подростков. Эта тема также затрагивается в романе.

Партоле полагает, что ее книга поможет молодым людям переступить через некоторые страхи и проблемы, с которыми они борются.

"Очень хочу, чтобы они задумались, чтобы посмотрели на все это, как в зеркало, и попытались оценить Паулу. Этот роман должен помочь молодежи нашего времени", – заключила писательница.

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