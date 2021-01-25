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Примар Кишинева Ион Чебан

Мэр Кишинева: муниципальные советники ни за что получают тысячи леев

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
События Кишинева (174)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210125/33367868/mer-kishineva-municipalnye-sovetniki-ni-za-chto-poluchayut-tysyachi-leev.html

Ион Чебан обрушился с жесткой критикой на местных избранников, которые "тратят время на бесплодные дискуссии", исправно получая за это зарплату.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан в резких выражениях выразил недовольство деятельностью муниципальных советников. По его словам, местные избранники ничего не знают о том, что происходит в городе, не имеют представления о реализуемых проектах, занимаются пустыми перебранками и исправно получают за это деньги.

Ион Чебан.
© Sputnik / Osmatesco
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"С тех пор как я стал примаром, некоторые люди начали пользоваться моей добротой и думать, что я буду молчать, когда они будут зарабатывать деньги в примэрии, в муниципальном совете, в претурах и управлениях. С сегодняшнего дня я буду говорить всю правду людям и прессе. Чтобы все были в курсе деятельности каждого сотрудника, советника и НПО, вовлеченных в деятельность примэрии. Все это — люди, которые за свою работу получают государственные деньги", — написал Чебан в соцсетях.

Мэр сообщил, что его зарплата составляет 18 тысяч леев, вице-мэра — 16 тысяч без вычета налогов. Муниципальные же советники получают 3300 леев за каждое собрание законодательного форума столицы. При этом "одни работают, другие занимаются политикой и продвигают... свои личные интересы", — возмутился примар.

Чебан сообщил, что в 2020 году при 25 заседаниях советникам было выплачено 4 миллиона 300 тысяч леев. Советники, которые являются членами различных комиссий, получают ежемесячную зарплату около 26 тысяч леев.

Градоначальник также заявил, что в претурах секторов не все сотрудники стремятся работать продуктивно, а "есть вице-преторы, которые вставляют палки в колеса".

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Тема:
События Кишинева (174)

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Теги:
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