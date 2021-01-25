Какие новые решения принял Оперштаб Приднестровья по борьбе с коронавирусом

На заседании Оперштаба рассматривались вопросы обеспеченности системы здравоохранения медикаментами и средствами индивидуальной защиты, а также послабления, которые будут введены в ближайшее время.

ТИРАСПОЛЬ, 25 января - Sputnik. С 1 февраля в Приднестровье возобновится практика плановой госпитализации пациентов, не отнесенных к категории носителей коронавирусной инфекции.

В этот же день вернутся в школьные кабинеты ученики 9-х и 11-х классов, а также студенты выпускных курсов. Об этом говорилось на заседании Оперативного штаба, организуемого под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Количество проводимых в течение одного дня уроков в очном режиме не должно превышать пяти. Из кабинета в кабинет переходят педагоги, а не школьники. Учителя обязаны находиться на уроке в защитных масках. По субботам уроки будут проводить только дистанционно", – сказал Красносельский.

С наступлением февраля начнут постепенно возобновлять работу и учреждения культуры.

Глава Минздрава Кристина Албул рассказала о том, что в среду, 27 января, ожидается прибытие в Приднестровье партии кислородных концентраторов, а поставку компьютерного томографа для дубоссарской больницы ждут до конца будущего месяца. Есть договоренность с профильным приволжским институтом о подготовке в дистанционном режиме специалиста, который будет обслуживать томограф.

"На складах Минздрава есть 44 000 экспресс-тестов на антитела и 12 600 антиген-тестов", – сообщила глава Минздрава.

На заседании Оперштаба было решено, что будет прекращен прием новых коронавирусных пациентов тираспольским госпиталем ветеранов.

"Находящиеся там носители COVID-19 завершат лечение на площадке этого учреждения, после чего филиал инфекционного стационара будет свернут", – пояснили в пресс-службе главы региона.

На сегодняшний день госпитальная сеть коронавирусных стационаров Приднестровья загружена на 42%. Практически равное количество больных проходят лечение в госпитальных и домашних условиях – 939 и 938 человек соответственно.

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