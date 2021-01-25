15:24 25 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.29
  • USD17.48
  • RUB0.23
  • RON4.37
  • UAH0.62
Поиск
Работник одной из аптек

Какие новые решения принял Оперштаб Приднестровья по борьбе с коронавирусом

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (429)
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210125/33368199/kakie-novye-resheniya-prinyal-opershtab-pridnestrovya-po-borbe-s-koronavirusom.html

На заседании Оперштаба рассматривались вопросы обеспеченности системы здравоохранения медикаментами и средствами индивидуальной защиты, а также послабления, которые будут введены в ближайшее время.

ТИРАСПОЛЬ, 25 января - Sputnik. С 1 февраля в Приднестровье возобновится практика плановой госпитализации пациентов, не отнесенных к категории носителей коронавирусной инфекции.

В этот же день вернутся в школьные кабинеты ученики 9-х и 11-х классов, а также студенты выпускных курсов. Об этом говорилось на заседании Оперативного штаба, организуемого под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Количество проводимых в течение одного дня уроков в очном режиме не должно превышать пяти. Из кабинета в кабинет переходят педагоги, а не школьники. Учителя обязаны находиться на уроке в защитных масках. По субботам уроки будут проводить только дистанционно", – сказал Красносельский.

С наступлением февраля начнут постепенно возобновлять работу и учреждения культуры.

Удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Изоляция и одиночество: от чего страдает молодежь в пандемию
Глава Минздрава Кристина Албул рассказала о том, что в среду, 27 января, ожидается прибытие в Приднестровье партии кислородных концентраторов, а поставку компьютерного томографа для дубоссарской больницы ждут до конца будущего месяца. Есть договоренность с профильным приволжским институтом о подготовке в дистанционном режиме специалиста, который будет обслуживать томограф.

"На складах Минздрава есть 44 000 экспресс-тестов на антитела и 12 600 антиген-тестов", – сообщила глава Минздрава.

На заседании Оперштаба было решено, что будет прекращен прием новых коронавирусных пациентов тираспольским госпиталем ветеранов.

"Находящиеся там носители COVID-19 завершат лечение на площадке этого учреждения, после чего филиал инфекционного стационара будет свернут", – пояснили в пресс-службе главы региона.

На сегодняшний день госпитальная сеть коронавирусных стационаров Приднестровья загружена на 42%. Практически равное количество больных проходят лечение в госпитальных и домашних условиях – 939 и 938 человек соответственно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (429)

По теме

Украина обновила список стран "красной зоны": входит ли в него Молдова
Франция: вероятно введение третьего локдауна
В Израиль – по-новому: вступили в силу измененные правила въезда в страну
Теги:
медикаменты, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото – Обитатели Московского зоопарка зимой: снег не в тягость, а в радость
Чем запомнилась уходящая неделя в Молдове.
Чем запомнилась уходящая неделя в Молдове: топ событий в одном видео
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться