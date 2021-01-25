Разная статистика по COVID-19: в Приднестровье разберутся с несоответствием

На заседании Оперативного штаба по предотвращению развития коронавирусной инфекции озвучили актуальную эпидемиологическую статистику по региону.

ТИРАСПОЛЬ, 25 января - Sputnik. В Приднестровье разберутся с данными по числу выздоровевших пациентов с COVID-19. На заседании Оперативного штаба лидер региона Вадим Красносельский отметил несоответствие действительности данных статистики именно по этим цифрам.

"Вадим Красносельский указал ответственным должностным лицам на несоответствие данных действительности. Он отметил, что предоставляемые ведомствами сведения разнятся, и поручил незамедлительно разобраться в ситуации и обнародовать достоверную информацию", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

В карантинных госпиталях проходят лечение 939 пациентов, 37 из них в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Профильные стационары загружены на 42%. Филиал инфекционного госпиталя, созданный на базе профилактория "Тиротекс", с 25 января прекращает деятельность в качестве коронавирусного стационара. С 1 февраля будет свернут и филиал на площадке оздоровительного учреждения "Днестровские зори".

Среднесуточный уровень заболеваемости в республике в отчетном периоде составил 99 случаев, на минувшей неделе – 103. На контролируемой самоизоляции – 2959 человек.

С начала пандемии количество выявленных фактов инфицирования COVID-19 среди приднестровцев возросло до без малого 28,5 тысячи. Зафиксировано 595 летальных случаев (2% от числа заразившихся).

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