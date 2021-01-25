COVID-19 в школах и детсадах: сколько учеников и учителей заразилось

В Министерстве образования следят за эпидемиологической ситуацией во всех учебных заведениях республики. Ведомство представило еженедельный отчет.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В настоящее время одно учебное заведение среднего образования и 68 классов закрыты на карантин и работают дистанционно. Такие данные сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

Как отметили в ведомстве, количество учеников с положительным тестом на коронавирус составляет 132, еще 1776 отправились на самоизоляцию. Среди дидактических кадров заразилось 153 человека, а 74 перешли на удаленку.

Также есть случаи заражения среди недидактических кадров – всего 54 человека, еще 27 - на самоизоляции.

Что касается профессиональных школ, там за период с 18 по 22 января коронавирусом инфицированы 12 учащихся. Помимо этого, положительный тест получил один преподаватель и три сотрудника вспомогательного персонала. На карантин закрыты пять групп.

В университетах страны известно лишь об одном заразившемся студенте за вышеуказанный период. Также инфицированы три преподавателя, еще два ушли на самоизоляцию.

Кроме того, в стране закрыты на карантин три детских сада и 14 групп. Заразились COVID-19 всего 6 детей, еще 496 – на самоизоляции. Также заражен 51 воспитатель, 70 – на самоизоляции.

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