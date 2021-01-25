Список компенсируемых лекарств дополнили шестью препаратами

В него вошли в том числе препараты для лечения заболеваний, на которые ранее никогда не назначались компенсации.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Список лекарств, компенсируемых из фондов обязательного медицинского страхования, дополнен шестью препаратами, которые используются для лечения 10 заболеваний.

Соответствующий совместный приказ Миздрава и Нацкомпании медицинского страхования вступил в силу 25 января.

Полностью будет компенсирован дефлазакорт для лечения аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, редких заболеваний, таких, как буллезный эпидермолиз, мышечная дистрофия. Причем в случае, если дефлазакорт показан для лечения астмы, компенсация назначается в размере 70% для взрослых и 100% для детей до 18 лет.

Также будут полностью компенсированы леветирацетам для лечения эпилепсии, а также новый препарат "Арипипразол", который назначают детям до 18 лет при шизофрении и маниакальных состояниях средней и тяжелой степени.

Частичная компенсация, до 70% от стоимости препарата, предусмотрена для препарата "Каберголин", который назначается при гиперпролактинемии (состоянии, характеризующемся высоким уровнем в крови гормона пролактина).

Компенсация на два других препарата составит 30%. К ним относятся мемантин, лекарство, используемое для лечения болезни Альцгеймера, и розувастатин для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с дислипидемией.

В 2021 году в фондах обязательного медицинского страхования запланировано более 678 миллионов леев на компенсируемые фармацевтические препараты.

В настоящее время список компенсируемых лекарств включает 158 международных общепринятых наименований.

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