Стартовала информационная кампания для автолюбителей из Приднестровья

Молдавские власти надеются таким образом сделать более популярной среди левобережных автовладельцев услугу по предоставлению нейтральных (с исключительно буквенно-цифровым обозначением) регистрационных номеров, дающих право на передвижение по международным трассам.

КИШИНЕВ, 25 января – Sputnik. В понедельник стартовала информационная кампания об условиях участии автотранспортных средств из приднестровского региона в международном дорожном движении. Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, она призвана облегчить реализацию мер доверия между обоими берегами Днестра и упорядочить деятельность Пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) в городе Тирасполь и Рыбнице.

"С 25 января профильные учреждения начинают информационную кампанию для жителей приднестровского региона, пересекающих на транспортных средствах пункты пропуска государственной границы Республики Молдова по категориям номерных знаков и сопроводительных документов, которые необходимо получить либо иметь для участия в международном дорожном движении", - пояснили в ведомстве.

Как отметили в Бюро, благодаря кампании можно увеличить динамику регистрации автотранспорта приднестровскими водителями с номерными знаками и сертификатами нейтральных образцов.

"Целью информационной кампании является сбор и анализ статистических данных на местах, уведомление водителей в регионе о строгости действующего законодательства и требованиях международных договоров, участником которых является Молдова, с последующим утверждением консолидированного институционального решения в этом смысле", – пояснили в Бюро.

Подробную информацию о процедурах и документах, которые необходимо предоставить при пересечении государственной границы Республики Молдова транспортным средством, предоставят территориальные подразделения Агентства государственных услуг и Генерального инспектората пограничной полиции.

Пункты регистрации действуют в Приднестровье с сентября 2018 года. Всего их открыто два - в Рыбнице и Тирасполе. В них можно получить нейтральные номера, позволяющие приднестровским автомобилистам путешествовать по международным направлениям.

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